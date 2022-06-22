81 год пропаганды. Три мифа, которые до сих пор подпитывает Россия о 22 июня — дне начала немецко-советской войны 22 июня, 07:33 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Солдаты войск СС на территории Советского Союза, июнь 1941 года (Фото:mdr.de)

81 год назад, 22 июня 1941 года, началась немецко-советская война. Нацистская Германия открыла новый театр Второй мировой войны нападением на другое тоталитарное государство и своего недавнего союзника — СССР.

Спустя восемь десятилетий Россия, которая считает себя наследницей СССР и силой пропаганды пытается "присвоить" победу во Второй мировой, снова принесла в Европу полномасштабную кровавую войну. И после нападения на Украину в 2014 году, и особенно с началом вторжения в феврале 2022-го РФ фактически повторяет на украинской земле самые страшные преступления нацистской Германии.



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За последние четыре месяца украинцам пришлось увидеть уничтоженные россиянами города и села, умышленные осады населенных пунктов, фильтрационные лагеря и принудительную депортацию, изнасилования, пытки и массовые расстрелы гражданских жителей, ракетные удары по жилым домам, больницам, школам, вокзалам даже в далеких от фронта городах, бесчеловечный оккупационный режим на захваченных территориях, а также использование всего арсенала российского оружия, кроме ядерного: от авианалетов и артобстрелов до фосфорных бомб и ударов баллистических ракет.



При этом Москва до сих пор не называет войной войну, развязанную против Украины, и оправдывает ее безосновательными утверждениями о «нацистском режиме» в Украине. Важное место в российской пропаганде до сих пор занимают мифы о Второй мировой войне, в том числе и о периоде противостояния Германии и СССР.

НВ напоминает о нескольких исторических мифах о событиях 22 июня 1941 года и их роли Второй мировой войны. Украина чтит 22 июня как День скорби и памяти жертв войны.

Миф № 1. В 1941-м Советский Союз не готовился к войне

Долгое время советская историография поддерживала миф о том, что Советский Союз не готовился к возможным боевым действиям до начала 40-х годов XX века.



Однако уже в конце 1930-х годов, когда началась Вторая мировая, СССР был наиболее милитаризованным государством в мире. Военные ассигнования СССР в 1939 году составляли 26% расходной части бюджета или 12,2% всего национального дохода страны. В Германии в том же году эти показатели составляли 23% и 9% соответственно.



К 1941 году численность вооруженных сил СССР значительно нарастили благодаря введению с 1 сентября 1939 года всеобщей воинской обязанности.

Расходы на армию в 1941 году выросли до 43% от расходной части бюджета. Личный состав увеличился более чем в 2,5 раза — с 1 миллиона 943 тысяч в 1939 году до 5 миллионов 700 тысяч в июне 1941 года.

За то же время количество орудий и минометов увеличилось более чем вдвое: с 55 800 до 115 900.

В 1939 году СССР имел 18 400 танков, в 1941 их стало 23 300. Число боевых самолетов возросло за то же время с 15 500 до 22 тысяч.

По состоянию на 22 июня 1941 года немецкая армия опережала Красную лишь по численности личного состава.

За полтора месяца до начала советско-немецкой войны Иосиф Сталин, выступая перед выпускниками военных академий 5 мая 1941 года, отметил: «Мы до поры до времени держали линию на оборону. А теперь, когда мы армию реконструировали, насытили техникой для современного боя, когда мы стали сильнее, теперь следует перейти от обороны в наступление. Обеспечивая оборону нашей страны, мы обязаны поступать именно так».

Среди историков до сих пор продолжаются дискуссии о том, были ли у советского руководства планы нападения на Германию. Прямых документальных доказательств на этот счет нет.

Однако, как напоминал украинский историк Кирилл Галушко, ни один из известных на сегодняшний день документов 1940—1941 годов, в которых содержатся советские планы возможной войны с Германией, не имеет планов стратегической обороны — но лишь наступательной войны. В мае 1941-го Генеральный штаб СССР предлагал нанести превентивный удар по немецким войскам. К границе с Германией и Румынией передислоцировали дополнительные войска, перевозили стратегические запасы, доставляли топографические карты Польши, Германии, Румынии. Концентрацию советских войск в районах сосредоточения, указанных в оперативных планах, предполагалось завершить с 1 июня по 10 июля 1941 года.

Подписанные советские планы агрессии в западном направлении, аналогичные гитлеровскому плану Барбаросса, пока не выявлены. В то же время известны документы, в которых разрабатывались планы нападения СССР на Третий Рейх:

1) докладная записка наркома обороны СССР и начальника Генерального штаба РККА в ЦК ВКП (б) Вячеславу Молотову Об основах стратегического развертывания ВС СССР на западе и востоке от 16.08.1940;

2) аналогичная записка от 18.09.1940;

3) докладная наркома обороны СССР и начальника ГШ РККА для ЦК ВКП (б), Сталина и Молотова О стратегическом развертывании ВС СССР на 1941 год от 5.10.1940;

4) записки начальника штаба Киевского особого военного округа после решения решению Совета Юго-Западного фронта (термин «фронт» употреблен за полгода до войны) о плане развертывания в 1941 г. с декабря 1940 года;

5) директива наркома обороны СССР и начальника ГШ РККА командующему войсками Западного особого военного округа на разработку плана оперативного развертывания войск округа, апрель 1941 года;

6) Соображения по плану стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками от 15.05.1941, подготовленные Георгием Жуковым с участием Семена Тимошенко и Александра Василевского. В последнем документе говорилось: «Главный удар силами Юго-Западного фронта нанести в направлении Краков, Катовице, отрезая Германию от ее южных союзников».

Немецкое нападение 22 июня 1941 года превратило СССР в жертву. До этого во всем мире Кремль считали агрессором и союзниом Третьего Рейха в развязании Второй мировой войны.

Миф № 2. Война для Украины началась 22 июня 1941 года

В советское время царило мнение, что война для украинского народа началась с момента прямой агрессии Третьего Рейха против СССР 22 июня 1941 года.



В действительности же участие украинцев во Второй мировой войне не ограничивалось периодом противостояния между СССР и Германией в 1941—1945 годах. Вторая мировая война с самого начала проходила на территории Украины.



Еще до начала Второй мировой войны, 14−18 марта 1939-го, украинцы Карпатской Украины воевали за свою свободу с Венгрией, которую поддерживала гитлеровская Германия. Короткая борьба Карпатской Украины обошлась, по разным данным, в 2 — 6,5 тыс. жизней ее защитников.



Украинцы в составе армии Польского государства начали воевать с Германией с 1 сентября 1939 года. Уже в первый день войны немецкая авиация бомбила Львов, в течение первой половины сентября — Луцк, Станиславов (Ивано-Франковск), Тернополь, Дрогобыч, Сарны, Яворов, Стрый и другие города.



Среди миллиона польских военных 106−112 тысяч (по некоторым оценкам, до 120 тысяч) были украинцами. В сражениях в сентябре 1939 года погибли около 8 тысяч украинцев — граждан Польши.

С 17 сентября 1939 года в конфликт вступила Красная армия. После вторжения советских войск на территорию Польши украинцы участвовали в боевых действиях и на стороне Польши, и на стороне СССР.

После сентябрьской кампании в немецком плену оказалось около 60 тысяч украинцев, в советский плен попало более 20 тысяч.

Позже украинцев, живших на тот момент в Румынии, Словакии и Венгрии, мобилизовали в армии этих стран.

В рядах Красной армии украинцы участвовали в советско-финской войне 1939−1940 годов. В частности, на стороне СССР воевали 44-я и 70-я стрелковые дивизии, которые комплектовались в Украине. Первая из них попала в котел в битве при Суомуссалми (7 декабря 1939 — 8 января 1940 гг). 44-я дивизия почти вся погибла: потеря около 17,5 тысячи человек превысила 70% личного состава. Около 1 200 бойцов попали в плен. Число погибших украинцев в советско-финской войне оценивают по меньшей мере в 27 тысяч человек (по некоторым данным — 40 тысяч).

Первые украинские подразделения, воевавшие на стороне Финляндии, были сформированы в начале 1940 года. Добровольцы в большинстве своем набирались из числа советских военнопленных. Одним из известнейших командиров украинских добровольцев был холоднояровец и писатель Юрий Горлис-Горский.

Трагедией украинского народа было отсутствие собственного государства, из-за чего украинцы были разделены между всеми воюющими сторонами в этом конфликте. Поэтому на момент начала немецкой агрессии против СССР 22 июня 1941 года украинцы уже более двух лет находились в водовороте большой войны.

Миф № 3. Немецко-советскую войну, начавшуюся 22 июня, следует называть « Великой отечественной»

Российская пропаганда широко использует термин Великая Отечественная война для обозначения периода немецко-советской войны (1941−1945) в рамках Второй мировой (1939−1945).

В то время как «Великая Отечественная война» — это советская историографическая и идеологическая концепция, которую создали в СССР, а ныне как инструмент влияния используют в Москве.

Изначально словосочетание было обычным идеологическим клише. Впервые оно прозвучало в выступлении Иосифа Сталина по радио 3 июля 1941 г.: «Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма».

В 1939—1941 годах, в начале Второй мировой, советская пропаганда называла этот глобальный конфликт «Второй империалистической войной», не сочувствуя жертвам нацистской агрессии и их стремлению защищать собственные государства — например Польше. Напротив, через Коминтерн коммунистическим партиям европейских государств дали указание критиковать правительства за усилия, направленные на оборону от захватчика.

Термин Великая Отечественная война, появившийся впоследствии — лишь идеологическое клише, которое в советской, а затем и в российской истории преследовало несколько целей.

1. Подчеркнуть войну всего советского народа против немецко-гитлеровских войск. «На самом деле такой единый порыв преувеличен. Для многих союзных республик, в том числе Украины, это не всегда была война за свое Отечество. В Украине событиям Второй мировой предшествовали десятилетие репрессий, Голодомор, Большой террор, во время которых сталинский режим истребил миллионы людей. Многие воспринимали начало войны как возможность освобождения от сталинизма. Сдача в плен 5,75 млн. солдат и офицеров Красной Армии также показала: сотни тысяч советских граждан не были готовы воевать за Сталина и не воспринимали войну как Отечественную», — напоминает Украинский институт национальной памяти (УИНП).

2. Затмить факты сотрудничества СССР с гитлеровской Германией. С 1939 года эти страны были союзниками, и тогда коммунистическая пропаганда постоянно заявляла об их «дружбе». Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный 23 августа 1939 года, гарантировал взаимный нейтралитет СССР и Германии, но в его секретном протоколе было расписано, как Советский Союз и Третий Рейх договорились поделить на сферы влияния ряд европейских стран. Уже в первый день Второй мировой, во время вторжения Германии в Польшу 1 сентября 1939 г., СССР предоставил в распоряжение Германии радиостанцию в Минске, которая выполняла роль радиомаяка для наведения бомбардировщиков Люфтваффе на польские города. Когда 17 сентября 1939 года Красная Армия пересекла восточную границу Польши, это было фактически вступлением СССР во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии. В тот же день советские войска заняли Тернополь и Ровно, на следующий — Коломыю, Станиславов (сейчас — Ивано-Франковск) и Луцк. Таким образом, Красная армия лишила Польшу последнего шанса обороняться против Германии, поскольку западная Украина и Беларусь были тыловыми районами польской обороны. «Поэтому концепция Отечественной войны понадобилась, чтобы прикрыть факты предварительного сотрудничества двух тоталитарных режимов», — подчеркивает УИНП.



3. «Приватизировать» победу во Второй мировой войне. Используя название Великая Отечественная война, Советский Союз стремился быть единственным победителем в войне с нацистами. Впоследствии это «стремление» унаследовала и Россия, отмечают историки УИНП, напоминая, что само название «Отечественная» СССР позаимствовал у царской России (так называлась победоносная война 1812 над войсками Наполеона). Современная же РФ использует миф о Великой Отечественной еще и с целью сохранить влияние на постсоветские страны.

Использованы материалы совместного информационного проекта НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД, в частности, разъяснения историков Кирилла Галушка, Яны Примаченко, Сергея Горобца.



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