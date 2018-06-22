10 мифов о начале Второй мировой. Война для Украины началась 22 июня 1941 года

С советских времен в украинском обществе господствовало мнение, что война для украинского народа началась с момента агрессии Третьего Рейха против СССР 22 июня 1941 года. Как было на самом деле?

10 мифов о начале Второй мировой — совместный информационный проект НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД, цель которого — опровергать мифы, существующие в коллективной памяти о самой ужасной войне XX столетия.

Миф 1: Война для Украины началась 22 июня 1941 года

Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа,

Киев бомбили, нам объявили,

Что началася война.

Советская песня времен войны

Суть мифа

Война для украинского народа началась с момента агрессии Третьего Рейха против СССР 22 июня 1941 года.

Факты кратко

Участие украинцев во Второй мировой войне не ограничивалось периодом противостояния между СССР и Германией в 1941-1945 годах. Вторая мировая война изначально происходила на территории Украины. В составе польской армии украинцы воевали против Германии с первых часов войны 1 сентября 1939 года. С 17 сентября украинцы также воевали на стороне СССР против поляков, а пересечение Красной армией государственной границы Польши означало фактическое вступление Советского Союза во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии уже в сентябре 1939 года.

Агитационный плакат, призывающий вступать в Карпатскую Сечь, 1939 г. / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти

Факты подробнее

Еще до начала Второй мировой войны, 14-18 марта 1939 года, украинцы Карпатской Украины воевали за свою свободу с Венгрией, которую поддерживала гитлеровская Германия. Короткая борьба Карпатской Украины стоила, по разным данным, от 2 до 6,5 тысяч жизней ее защитников.

Украинцы в составе армии Польского государства начали воевать с Германией с 1 сентября 1939 года.

Уже в первый день войны немецкая авиация бомбила Львов, в течение первой половины сентября — Луцк, Станислав (Ивано-Франковск), Тернополь, Дрогобыч, Сарны, Яворов, Стрый и другие города.

Среди миллиона польских военных, 106-112 тысяч (по некоторым оценкам, до 120 000) были украинцами. В боях в сентябре 1939 года погибло около 8000 украинцев-граждан Польши.

С 17 сентября 1939 года в конфликт вступила Красная армия. После вторжения советских войск на территорию Польши украинцы участвовали в боевых действиях и на стороне Польши, и на стороне СССР.

После Сентябрьской кампании в немецком плену оказалось около 60 000 украинцев, в советский плен попало более 20 тысяч.

Солдаты Вермахта проходят возле указателя на дороге в районе Львова (сентябрь 1939) / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти

Также несколько сотен украинцев вступило в войну в составе Вермахта, в рамках формирования ВОН ("военные отделы националистов").

Позже украинцев-граждан Румынии, Словакии и Венгрии мобилизовали в армии этих стран.

В рядах Красной армии украинцы участвовали в советско-финской войне 1939-1940 годов. В частности, на стороне СССР воевали 44-я и 70-я стрелковые дивизии, которые комплектовались в Украине. Первая из них попала в котел в битве под Суомуссалми 7 декабря 1939 - 8 января 1940 гг. 44-я дивизия почти вся погибла — потеря около 17,5 тысяч человек превысила 70% личного состава. Почти 1200 бойцов попали в плен. Количество погибших украинцев в советско-финской войне оценивают минимум в 27 тысяч человек (по некоторым данным - 40 тысяч).

Первые украинские подразделения, воевавшие на стороне Финляндии, сформировали в начале 1940 года. Добровольцы в основном набирались из числа советских военнопленных. Одним из самых известных командиров украинских добровольцев был холоднояривец и писатель Юрий Горлис-Горский.

Разбитая колонна советской 44-й стрелковой дивизии, которую перебросили в финские снега из Украины (Суомуссалми, декабрь 1939) / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти

Трагедией украинского народа было отсутствие собственного государства, а следовательно, его распределение между всеми воюющими сторонами в этом конфликте. На момент начала германской агрессии против СССР украинцы уже более двух лет находились в водовороте войны.

Автор текста - Сергей Горобец, Украинский институт национальной памяти

10 мифов о начале Второй мировой — совместный информационный проект НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД, цель которого — опровергать мифы о первых годах Второй мировой войны.

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