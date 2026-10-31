Немає світла, але є їжа. Сім варіантів, чим перекусити під час відключень світла

Хумус можна приготувати навіть без світла (Фото: depositphotos/АІ)
Українці майже завжди готові до нових атак, що можуть спричинити відключення електроенергії. Такі події є надзвичайно стресовими, тож варто подбати про себе й близьких — зокрема, підготувати щось смачне для голодного шлунка.
Під час відключень голодний шлунок рятують консервація та всілякі закрутки. Вони завжди під рукою, ситні й смачні — тож ідеально підходять для швидкого перекусу всієї родини, коли немає світла. Пропонуємо кілька простих варіантів, щоб використати продукти з холодильника, які можуть зіпсуватися, і водночас смачно поїсти.
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1. Горіхова суміш
Горіхи на перекус
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Фото: Inst @natursource
Приготований заздалегідь, такий перекус поживний і смачний. Якщо в холодильнику знайдеться йогурт, який пропаде без холоду — він чудово доповнить композицію. Готові горіхові суміші продаються у магазинах, але ви можете зробити власну собі до смаку. Також можна поєднувати усе з гранолою, і таким чином вийде цікавий сніданок, перекус, і навіть вечеря.
Якщо ж вам до вподоби солені перекуси, то спробуйте осінній мікс, від німецького studentenfutter — «їжа для студентів». Він точно додасть ситості, бадьорості та енергії на увесь день. Адже поєднання арахісу, гарбузового насіння, золотистих родзинок та чорного шоколаду — ретельне вивчення балансу солі, цукру та жирів.
«Їжа для студентів»: рецепт ситного і корисного перекусу під час навчання і не тільки
Така універсальна суміш підходить як для перекусу між заняттями, так і як елемент здорового харчування для будь-кого, хто потребує ситного, збалансованого джерела енергії.
Ситний і смачний хумус — це просте, солоне рішення, коли ви не можете готувати. Розімніть нут виделкою замість того, щоб використовувати кухонний комбайн. Подавайте хумус з крекерами або використовуйте його для бутербродів та овочевих лавашів. Хумус доволі ситний та містить багато рослинних білків. Те що треба під час переживань та невідомості.
Хумус із червоною цибулею та індійськими спеціями - замість масла до канапок
Хумус — ідеальна закуска для компанії. Він насичений ніжними спеціями, які гарантовано пробудять почуття свята.
Консервований тунець може врятувати день, коли вам потрібно нагодувати сім'ю без звичних приладів. Завдяки соку з-під консерви можна забути про майонез чи інші заправки. Виходить корисний салат, багатий білками. Насолоджуйтеся ним так, як є, або приготуйте більш ситну страву, намазавши його на тост, крекер чи просто хліб. Покладіть туди свіжі овочі, зелень, варені яйця, оливки, каперси, чи навіть готові макарони, якщо потрібна повноцінна страва.
Секрет ідеального сендвіча з тунцем: найпростіший рецепт для гурманів
Цей рибний салат, поданий на шматочках підсмаженого хліба, назавжди змусить забути про звичні бутерброди з ковбасою. Скористайтеся цими простими порадами — і ви будете в захваті від поєднання простоти та вишуканості страви.
Простий, але ситний та смачний рецепт для перекусу вдома. Потрібен курячий паштет та солоні огірки. Намажте його на житній хліб та поріжте огірок. Так само можна повторювати із іншими намазками, чи використовувати свіжі овочі.
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Біла, зелена та червона: домашня намазка з сала
Так, сало - це завжди виграшний варіант на святковому столі. Але просто шматочками не здивуєш. Це можна зробити такою кольоровою палітрою з намазок, яка ще й на смак стане настільки цікавою, що викличе залежність.
Банани — ситний та солодкий фрукт, який не дарма є частим гостем на бутербродах. Також він чудово смакуватиме у лаваші з крем-сиром, звичайним домашнім сиром чи арахісовою пастою. Використовуйте навіть сметану, щоб та не скисла без холодильника. Додавайте корицю та інші фрукти чи ягоди, які знайдуться.
6. Крекери з намазками
Крекери з намазкою
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Фото: Inst @thehonestry
Будь-яке печиво рятує у випадках відключень та довгої дороги. Щоб урізноманітнити смак смакуйте його як сендвіч, намастивши плавленим сиром, чи вершковим, додавши листову зелень. Також спробуйте крекери з хумусом подрібненим тунцем чи консервованими бобами. Це печиво смакує і з солодкими намазками. Спробуйте змішати мед та йогурт або сметану, додати горіхи і ягоди. Фактично, крекери смакуватимуть із будь-якою закускою, яка є вдома. Загляньте у шафки, можливо там стоїть кабачкова ікра, варення чи овочевий соус.
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Салат з моркви та яблука
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Фото: Inst @aubrey_realhousemoms
Салат, знайомий багатьом з дитинства заспокоїть своїм ностальгічним смаком та порадує під час відключень. Натріть на терці одне яблуко та одну морквину. Додайте по ложці сметани та меду, і за бажанням посипте родзинками, насінням чи горіхами. Це солодко, корисно та поживно.