Немає світла, але є їжа. Сім варіантів, чим перекусити під час відключень світла

Українці майже завжди готові до нових атак, що можуть спричинити відключення електроенергії. Такі події є надзвичайно стресовими, тож варто подбати про себе й близьких — зокрема, підготувати щось смачне для голодного шлунка.

Під час відключень голодний шлунок рятують консервація та всілякі закрутки. Вони завжди під рукою, ситні й смачні — тож ідеально підходять для швидкого перекусу всієї родини, коли немає світла. Пропонуємо кілька простих варіантів, щоб використати продукти з холодильника, які можуть зіпсуватися, і водночас смачно поїсти.

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1. Горіхова суміш

Горіхи на перекус / Фото: Inst @natursource

Приготований заздалегідь, такий перекус поживний і смачний. Якщо в холодильнику знайдеться йогурт, який пропаде без холоду — він чудово доповнить композицію. Готові горіхові суміші продаються у магазинах, але ви можете зробити власну собі до смаку. Також можна поєднувати усе з гранолою, і таким чином вийде цікавий сніданок, перекус, і навіть вечеря.

Якщо ж вам до вподоби солені перекуси, то спробуйте осінній мікс, від німецького studentenfutter — «їжа для студентів». Він точно додасть ситості, бадьорості та енергії на увесь день. Адже поєднання арахісу, гарбузового насіння, золотистих родзинок та чорного шоколаду — ретельне вивчення балансу солі, цукру та жирів.

«Їжа для студентів»: рецепт ситного і корисного перекусу під час навчання і не тільки Така універсальна суміш підходить як для перекусу між заняттями, так і як елемент здорового харчування для будь-кого, хто потребує ситного, збалансованого джерела енергії. Перейти до рецепту

2. Хумус

Хумус із крекером / Фото: Скриншот

Ситний і смачний хумус — це просте, солоне рішення, коли ви не можете готувати. Розімніть нут виделкою замість того, щоб використовувати кухонний комбайн. Подавайте хумус з крекерами або використовуйте його для бутербродів та овочевих лавашів. Хумус доволі ситний та містить багато рослинних білків. Те що треба під час переживань та невідомості.

Хумус із червоною цибулею та індійськими спеціями - замість масла до канапок Хумус — ідеальна закуска для компанії. Він насичений ніжними спеціями, які гарантовано пробудять почуття свята. Перейти до рецепту

3. Салат з тунцем