Для них не потрібне світло. Три перекуси корисних для серця, на думку експерта

Ми часто замислюємося про здоровий вибір під час сніданку, обіду та вечері, але що щодо перекусів? Закуски можуть стати найприємнішою частиною нашого раціону, тому важливо знайти баланс між поживністю і смаком.

Доктор медицини Девід Сабгір, кардіолог, засновник програми Walk with a Doc і представник Avocados — Love One Today, поділився своїми рекомендаціями. З огляду на його досвід, ми запитали його про улюблені закуски, які він рекомендує своїм пацієнтам.

Реклама

Сабгір зізнається, що є великим шанувальником перекусів: «У мене течуть слинки, коли я думаю про це, тому що, давайте подивимося правді в очі, хто не любить перекушувати?» — каже він журналу EatingWell. «Час перекусу може бути чудовою можливістю включити в раціон продукти, багаті поживними речовинами.

Згідно з недавнім опитуванням, хоча 93% американців розуміють важливість правильного харчування, тільки половина з них дотримується здорового раціону від чотирьох до семи днів на тиждень. Тому важливо знайти способи отримувати основні поживні речовини протягом дня".

Отже, з чого почати? Ось три найкращі закуски, корисні для серця, які лікарі рекомендують особисто:

Найкращі закуски для здоров’я серця на думку кардіолога

Хумус з овочами

Немає нічого кращого за хрустку закуску з кремовим соусом. Здоровою альтернативою чіпсам і соусу є поєднання хумусу та овочів, багате на клітковину.

«Хумус зазвичай готують із нуту або інших бобових, які містять клітковину, що допомагає знизити рівень „поганого“ холестерину ЛПНЩ», — пояснює Сабгір. «Овочі також містять клітковину, вітаміни та мінерали».

Спробуйте поєднувати класичний рецепт хумусу з морквою, болгарським перцем або огірками для ситного перекусу.

Тост з авокадо

Авокадовий тост може бути легким сніданком або корисним перекусом, якщо ви хочете зберегти відчуття ситості до наступного прийому їжі. Сабгір пояснює, чому ця страва особливо корисна для серця.

«Авокадо містить корисні жири, включно з 5 грамами мононенасичених жирів на одну третину середнього авокадо, які можуть підтримувати здоров’я серця, знижуючи рівень ЛПНЩ, або „поганого“ холестерину, в крові», — говорить він. «Поєднання корисних жирів з авокадо і клітковини з цільнозернового хліба — це чудова комбінація для здоров’я серця».

Реклама:

Суміш горіхів із темним шоколадом

Ви можете бути здивовані, побачивши шоколад у цьому списку, але темний шоколад у поєднанні з горіхами не тільки смачний, а й поживний.

«Горіхи, такі як волоські або мигдаль, містять ненасичені жири, а темний шоколад — поліфеноли, такі як флаваноли та катехіни», — пояснює Сабгір. «Споживання ненасичених жирів і поліфенолів пов’язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань».

Поліфеноли мають антиоксидантні та протизапальні властивості, як показало недавнє дослідження, опубліковане в журналі Nutrition. Крім того, горіхи є хорошим джерелом рослинного білка, роблячи цю закуску корисною, ситною і смачною.