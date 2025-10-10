Отец 7-летнего погибшего мальчика. В Запорожье в результате обстрела пострадал мужчина, который недавно вернулся из плена РФ

Врачи борются за жизнь украинского защитника, который пострадал в Запорожье (Фото: Национальная полиция Украины)

В результате атаки РФ по Запорожью 10 октября тяжелые ранения получил мужчина, который недавно вернулся из российского плена, где находился в течение трех лет. Его 7-летний сын погиб из-за обстрела.

Об этом родственница семьи сообщила местному изданию 5 редакция.

По словам Елены, о трагедии она узнала из звонка от невестки — жены раненого мужа и мамы погибшего мальчика.

«Позвонила невестка в 2:22, что к ним в дом прилет, все горит. Что брата мужа забрала девятая [вероятно девятая городская больница Запорожья — ред.], не знаем, спасут ему ноги или нет. Говорю, три года в плену для того, чтобы погиб здесь, дома. Мальчика не спасли в больнице. Ему было семь лет», — рассказала родственница семьи Елена.

10 октября Россия массированно атаковала Украину, используя более 30 ракет и 450 дронов. Взрывы раздавались в Киевской, Запорожской, Полтавской и других областях Украины. Атака была направлена на объекты критической инфраструктуры.

В результате массированного обстрела есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоградщина, Херсонщина.

В Запорожье также вспыхнул пожар в жилом доме, где жил 7-летний мальчик с отцом-защитником, который вернулся из плена в этом году, и с мамой. Врачи пытались спасти ребенка, однако мальчик умер в больнице. Сейчас медики занимаются состоянием отца, который получил тяжелые ранения.