Россияне атаковали Запорожье: вспыхнул жилой дом, среди пострадавших есть ребенок

В ночь на пятницу, 10 октября, российские оккупанты ударили по Запорожью ударными БПЛА. В результате атаки вспыхнул пожар в жилом доме. Ранены три человека, среди них есть семилетний ребенок.

03:12. Как сообщил Иван Федоров, Запорожье атаковали по меньшей мере семь ударных БПЛА.

«Враг атаковал частный сектор и объекты инфраструктуры. Произошло несколько возгораний», — отметил он.

Обновлено в 03:03. До трех возросло количество пострадавших в Запорожье, сообщил Федоров.

«В больницу доставили 45-летнего мужчину. Он в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь», — написал он.

Об атаке по городу сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«В результате обстрела двое пострадавших: 7-летний ребенок и 45-летняя женщина. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Каждому оказывается необходимая помощь», — написал он.

Как отметил Федоров, оккупанты нанесли по городу по меньшей мере три удара.