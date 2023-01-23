«Попытка подорвать доверие к Минобороны». Резников отреагировал на скандал с закупкой питания для военных 23 января, 15:14 Алексей Резников назвал скандал с закупками Минобороны «манипуляцией» (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал скандал с публикацией о закупке питания для военных по завышенным ценам попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

Об этом он написал в понедельник, 23 января у себя в Facebook.

Журналисты здания Зеркало недели, ссылаясь на оказавшуюся в их распоряжении копию соответствующего договора, заявили, что Минобороны закупает продукты в два-три раза дороже цен в магазинах Киева.

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В свою очередь Резников объяснил, что подконтрольное ему ведомство «не производит закупку отдельных продуктов», а «покупает комплексную услугу по обеспечению питанем».

«В прошлом году эта сумма составила 120 гривен для военнослужащего в день. В этом году мы получили поставщиков в диапазоне от 151 до 162 гривен в день. В результате переговоров окончательная стоимость продовольственного обслуживания для одного потребителя в день составляет 145,8 гривен. Номинально произошел рост стоимости услуги на 21,5%. Но этот показатель даже меньше уровня инфляции, которая за год составила 26,6%. Любая хозяйка знает, как в прошлом году выросли цены на разные виды продуктов и какова была динамика. Особенность договоров Министерства обороны заключается в том, что они завершаются поставщиками услуг в течение года по фиксированной цене. Это также риск, которые бизнес берет на себя», — рассказал министр.

Резников отметил, что стоимость разных продуктов из более 400 позиций варьируются в зависимости от поставщика и сорта также, как и в торговых сетях, а цены устанавливаются на основе анализа специальных экспертных учреждений, в частности Институт судебных экспертиз Министерства юстиции, которые и устанавливают определенный диапазон.

«К примеру, на картофель установлен диапазон от 7 до 36 гривен за килограмм, поскольку он бывает разных сортов. Это также один из продуктов, на которые наблюдаются существенные сезонные колебания цены. Сейчас в медиа огромное количество искаженной информации о ценах. Само издание Зеркало недели через полтора дня после публикации вырезало несколько позиций по своей инфографике, где содержались некорректные сравнения, по которым уже пошла наибольшая огласка. К сожалению, это сделали без объяснений. Понимание некорректности по другим позициям тоже придет. Ведь сравниваются несопоставимые вещи», — заявил глава оборонного ведомства.

Он также добавил, что то, что в указанной публикации СМИ было рассчитано как 0,2% стоимости контракта — «это приготовление пищи поставщиком в нескольких воинских частях, где по разным причинам готовят внешние подрядчики», а не доставка продуктов, что также является «грубой ошибкой, которая «вводит в заблуждение».

Что касается аномальной цены на яйца, то, по словам Резникова, речь идет о «обычной технической ошибке, которую допустил поставщик».

«Яйца — единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу», — объяснил он в своем посте.

При этом глава Минобороны подчеркнул, что утечка документации ведомства будет рассматриваться как «служебное преступление».

«Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум — совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены материалы в СБУ. В частности, будут выяснены мотивы. Поскольку никакой фактической составляющей в претензиях нет, кроме манипуляций, наиболее очевидной целью является попытка подрыва доверия к Минобороны в очень ответственный момент. А это уже — не просто служебное преступление», — добавил Резников.