Кому выгодна долгая война в Украине?
Этот текст не для того чтобы нагнетать панику, а для того, чтобы мы сами учились строить свое будущее и определять его и будущее своих соседей
Помните ли такие цитаты?
«Война — это продолжение политики другими средствами» (Карл фон Клаузевиц).
«Политика — это концентрированное выражение экономики» (Ленин).
Так вот. Как «параноик» со стажем люблю еще одну цитату: «Vide quis proderit» («Ищи кому выгодно»).
И выгодоприобретателей становится все больше.
Пройдусь по основным:
1. США
Не торопитесь бросать камни, а посмотрите в историю. Кто получил наибольшее количество выгод после Второй мировой войны?
— рост экономики США был самым большим за всю историю — 18%;
— США получили контроль над большей частью мира, загрузили свою экономику заказами на восстановление разрушенных стран, сделали доллар мировой валютой;
— долгая война сегодня — это ренессанс американского ВПК;
— долгая война и санкции против России — рост доли американской энергетики на европейском и мировом рынке;
— долгая война — это окончательное истощение России и путь перезагрузки ее политических элит;
— долгая война — инструмент устранения неудобного европейского недосубъекта;
Украина же здесь, после долгой войны, будет полностью зависеть от внешней помощи и сможет влиться в группу стран, входящих в интересы англосаксов в своем регионе — как Тайвань, Южная Корея, Израиль, Польша, к которой в Европе может быть добавлена Украина.
Украина стала идеальным полигоном испытаний новых типов вооружений
Причем Украина — это и перспективный энергетический хаб Европы, логистический хаб, контролирующий часть европейских коридоров, участник проекта мировой продовольственной безопасности и центр милитарной безопасности Европы с сильным ВПК.
В будущем Украина — член команды американцев, контролирующий распад орды. США уже получили реанимированный НАТО и рост оборонных заказов для перевооружения армий мира.
Украина стала идеальным полигоном испытаний новых типов вооружений, новых тактических ходов, средств связи, ИПСО. Быстрая война, к сожалению, эти «плюшки» не даст реализовать.
2. Китай
Китай всегда был стратегом и реализовывал длинные проекты для своей выгоды. Китай не оказал помощи своему союзнику-неудачнику России, но Китай не осудил агрессию и не помогает Украине. Китай притаился как хищник и ждет своего момента для получения выгод.
Ослабленная Россия рано или поздно приползет к Китаю на коленях и в руках Китая окажутся и российские природные ресурсы (критические материалы, энергетика, черноземы) и российские военные технологии, необходимые для Китая и новые военные плацдармы.
Вопрос интеграции восточной части России в Китай — вопрос времени. И Китай никуда не торопится. Более того, китайские военные внимательно следят за военными действиями издалека, готовясь к своему блицкригу в Тайване.
3. Германия
Немцы всегда открыто или скрыто не любили англосаксов. Россия для них всегда была геополитическим и экономическим союзником. Это и рынок сбыта и сырье и союзник в переделе мира.
Вторжение России в Украину поставило немцев в неловкое положение. Вроде бы это противоречит «европейским ценностям», но как же деньги и мировое господство?
В общем, немцы нашли и здесь свои выгоды. Уже готовят свои варианты плана Маршалла, реализация которого позволит загрузить своих немецких производителей.
Плюс, Европа нуждается в 14 млн трудовых мигрантов, которые критически нужны для сохранения экономического роста стареющей Европы. И долгая война в Украине — идеальная возможность восполнить дефицит трудовых ресурсов.
И это одна из причин, почему немцам невыгодно давать Украине свои танки.
Могу продолжить список выгодоприобретателей.
— здесь и Турция с ее особой ролью переговорщика и торговца зерном;
— и Индия, покупающая с огромным дисконтом российскую нефть;
— Иран, получивший ядерные технологии и современные самолеты;
— Венесуэла, которой разрешили продавать нефть.
Важно помнить, что война для кого-то большая трагедия, а для кого-то новые капиталы и возможности.
Этот текст не для того чтобы нагнетать панику, а для того, чтобы мы сами учились строить свое будущее и определять его и будущее своих соседей.
У Украины тоже будут свои выгоды.
Да, мы закончим войну и победим, но получим разрушенную экономику, огромные долги и такого же дикого соседа за забором. Но у нас есть шанс стать европейским экономическим тигром. Неким Израилем и Южной Кореей Европы.
Но для этого нужно иметь свой план. Длинный план. Есть ли он?
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