Кому выгодна долгая война в Украине? 24 января, 15:16

Этот текст не для того чтобы нагнетать панику, а для того, чтобы мы сами учились строить свое будущее и определять его и будущее своих соседей

Помните ли такие цитаты?

«Война — это продолжение политики другими средствами» (Карл фон Клаузевиц).

«Политика — это концентрированное выражение экономики» (Ленин).

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Так вот. Как «параноик» со стажем люблю еще одну цитату: «Vide quis proderit» («Ищи кому выгодно»).

И выгодоприобретателей становится все больше.

Пройдусь по основным:

1. США

Не торопитесь бросать камни, а посмотрите в историю. Кто получил наибольшее количество выгод после Второй мировой войны?

— рост экономики США был самым большим за всю историю — 18%;

— США получили контроль над большей частью мира, загрузили свою экономику заказами на восстановление разрушенных стран, сделали доллар мировой валютой;

— долгая война сегодня — это ренессанс американского ВПК;

— долгая война и санкции против России — рост доли американской энергетики на европейском и мировом рынке;

— долгая война — это окончательное истощение России и путь перезагрузки ее политических элит;

— долгая война — инструмент устранения неудобного европейского недосубъекта;

Украина же здесь, после долгой войны, будет полностью зависеть от внешней помощи и сможет влиться в группу стран, входящих в интересы англосаксов в своем регионе — как Тайвань, Южная Корея, Израиль, Польша, к которой в Европе может быть добавлена Украина.

Украина стала идеальным полигоном испытаний новых типов вооружений

Причем Украина — это и перспективный энергетический хаб Европы, логистический хаб, контролирующий часть европейских коридоров, участник проекта мировой продовольственной безопасности и центр милитарной безопасности Европы с сильным ВПК.

В будущем Украина — член команды американцев, контролирующий распад орды. США уже получили реанимированный НАТО и рост оборонных заказов для перевооружения армий мира.

Украина стала идеальным полигоном испытаний новых типов вооружений, новых тактических ходов, средств связи, ИПСО. Быстрая война, к сожалению, эти «плюшки» не даст реализовать.

2. Китай

Китай всегда был стратегом и реализовывал длинные проекты для своей выгоды. Китай не оказал помощи своему союзнику-неудачнику России, но Китай не осудил агрессию и не помогает Украине. Китай притаился как хищник и ждет своего момента для получения выгод.

Ослабленная Россия рано или поздно приползет к Китаю на коленях и в руках Китая окажутся и российские природные ресурсы (критические материалы, энергетика, черноземы) и российские военные технологии, необходимые для Китая и новые военные плацдармы.

Вопрос интеграции восточной части России в Китай — вопрос времени. И Китай никуда не торопится. Более того, китайские военные внимательно следят за военными действиями издалека, готовясь к своему блицкригу в Тайване.

3. Германия

Немцы всегда открыто или скрыто не любили англосаксов. Россия для них всегда была геополитическим и экономическим союзником. Это и рынок сбыта и сырье и союзник в переделе мира.

Вторжение России в Украину поставило немцев в неловкое положение. Вроде бы это противоречит «европейским ценностям», но как же деньги и мировое господство?

В общем, немцы нашли и здесь свои выгоды. Уже готовят свои варианты плана Маршалла, реализация которого позволит загрузить своих немецких производителей.

Плюс, Европа нуждается в 14 млн трудовых мигрантов, которые критически нужны для сохранения экономического роста стареющей Европы. И долгая война в Украине — идеальная возможность восполнить дефицит трудовых ресурсов.

И это одна из причин, почему немцам невыгодно давать Украине свои танки.

Могу продолжить список выгодоприобретателей.

— здесь и Турция с ее особой ролью переговорщика и торговца зерном;

— и Индия, покупающая с огромным дисконтом российскую нефть;

— Иран, получивший ядерные технологии и современные самолеты;

— Венесуэла, которой разрешили продавать нефть.

Важно помнить, что война для кого-то большая трагедия, а для кого-то новые капиталы и возможности.

Этот текст не для того чтобы нагнетать панику, а для того, чтобы мы сами учились строить свое будущее и определять его и будущее своих соседей.

У Украины тоже будут свои выгоды.

Да, мы закончим войну и победим, но получим разрушенную экономику, огромные долги и такого же дикого соседа за забором. Но у нас есть шанс стать европейским экономическим тигром. Неким Израилем и Южной Кореей Европы.

Но для этого нужно иметь свой план. Длинный план. Есть ли он?

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