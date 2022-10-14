ООН, МАГАТЭ, Красный Крест. Соответствует ли их деятельность реалиям войны? 14 октября, 14:18

В последнее время все активнее встает вопрос о соответствии международных институций новым реалиям, которые, в частности, сформировались и в результате российской агрессии против Украины

Самый яркий пример — ООН. Мы давно знали, что с этой структурой, которая создана чтобы «лишить грядущие поколения несчастий войны» (из Устава ООН), что-то явно не то, но сейчас это стало наиболее очевидно. Огромный институт постоянно обсуждает какие-то документы и даже что-то принимает. Но проблема в том, что то, что можно принять, никто не обязан выполнять, а то, что должны выполнять, невозможно принять, потому что агрессор «имеет право вето» на решения, направленные против агрессии. Это было понятно, но сейчас это стало наиболее очевидным. Хорошо, что понимание этого выходит за пределы Украины, и здесь следует упомянуть заявление президента США Джо Байдена о расширении Совбеза ООН и ограничении права вето. Это колокольчик для РФ, о котором в Украине говорят уже седьмой месяц, ведь Россия — страна-террорист и постоянный член Совбеза ООН — чаще других стран накладывает вето на решение Совбеза ООН. Но дальше должны быть действия и шаги по реализации этих инициатив, чтобы превратить ООН в нечто содержательное из нынешнего «разговорного клуба».

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МАГАТЭ. Организация, которая согласно своему уставу имеет две основные цели: «контроль за мирным использованием атомной энергии и обеспечение того, что помощь МАГАТЭ не будет использована в военных целях». Вроде бы понятно, что война, военное вторжение, в ходе которого оккупационные войска атакуют атомную электростанцию, явно входят в прямое столкновение с уставными целями, ведь ни о каком «мирном использованим атомной энергии» в данном случае речь не идет.

При этом агрессор не просто оккупирует АЭС на территории Украины, он считает, что может обращаться с ней как рейдер с продуктовым ларьком, который можно просто «отжать». По такой логике в мире могут начаться не прогнозируемые процессы, но руководство МАГАТЭ сначала рвется на место, чтобы увидеть, действительно ли оккупант — оккупирует, а военные оккупанта занимаются военными действиями, а затем проводит перманентные переговоры с оккупантом, чтобы обеспечить «безопасность», хотя ясно, что его как автора угрозы для всего человечества следует просто исключить из международной организации, отвечающей за мирное использование атома.

А организации, занимающиеся правами человека?

А организации, занимающиеся правами человека? И, собственно, для этого созданные? Последний доклад ведущих правозащитников Amnesty International, обвинивших украинских военных в том, что они, обороняя города от российских войск, подвергают опасности мирное население, имели взрывной эффект. Реакция официального Киева была однозначной — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Amnesty создает «фальшивый баланс между жертвой и преступником», а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Это очень удобная позиция «мнимого нейтралитета» и попытка «находиться над процессом», созерцая реальную жизнь и реальные жертвы из «хрустального замка». Пусть они там где-то воюют, а мы будем смотреть, и находить изъяны у двух сторон. Мы же «объективны». В итоге забывается где агрессор, где жертва, нарушивший мировой порядок, нарушающий нормы права, все смешивается, все стирается, и остается абстрактная претензия на беспристрастность.

Но зачем и кому она нужна? Очевидно, чтобы потом очередной Маск продвигал идеи «примирения» с агрессором, превращающиеся в «умиротворение» агрессора, которое, в свою очередь, выступает лишь отправной точкой для последующей еще большей агрессии. Украина со своими «Минском-1» и «Минском-2» знает это лучше других.

А «Красный крест»? Международный комитет Красного Креста имеет среди своих уставных задач «контролировать обращение с военнопленными и влиять на улучшение их состояния путем конфиденциального диалога с соответствующими органами». Фактически это единственная международная организация, которая должна этим заниматься. Но в случае российской агрессии против Украины они эти обязанности не выполняют. Несмотря на все предыдущие обязательства, не осуществляется мониторинг обращения с украинскими военнопленными, что и сделало возможным страшный теракт в Еленовке, который, как уже всем понятно, был призван уничтожить следы нарушения Россией международных конвенций в отношении пленных, устранить доказательства бесчеловечного обращения и преступлений российской власти. Соответственно, 13 октября во время встречи с представителями Красного креста, в которой принимали участие представители украинской власти, отвечающие за обмен пленных, руководитель ОП Андрей Ермак прямо предложил представителям Красного Креста в течение трех дней отправить миссию для мониторинга состояния украинских военнопленных, обеспечив со своей стороны все разрешения и поддержку, включить в миссию народных депутатов, но если этого не произойдет, то Украина сочтет, что КХ снял с себя выполнение своих обязанностей по этому вопросу.

И следует признать, что жесткая линия поведения с международными институтами, находящимися в состоянии кризиса из-за длительного влияния в том числе и российского режима (и российских денег), в последнее время становится все более и более оправданной. Упомянем ПАСЕ. Сколько конфликтов и скандалов пережили в этом международном институте украинские представители, сколько копий было сломано, когда там решили вернуть российскую делегацию, несмотря на то, что часть украинской территории продолжала быть оккупирована Россией. Но и этот институт в последнее время показал реальную способность принимать важные решения. В частности, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Россия названа террористическим режимом. Отмечается, что российский режим — террористический.

Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию сочли страной — спонсором терроризма. Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения. Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН — нелегальное, и нет юридических оснований, почему они там. Также отмечают, что нужно скорее создать международный трибунал. Конечно, решения ПАСЕ не носят обязательного характера, но это мощный сигнал для всех, кто колебался: признавать террористический характер России или нет.

Очевидно, что нужно называть вещи своими именами, и здесь резолюция ПАСЕ может придать многим решительность. В первую очередь — мощным мировым игрокам. Поэтому «исправление» международных структур все же возможно. Хотя и не все эти «исправления» переживут.

Текст опубликован с разрешения автора

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