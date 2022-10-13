Украина призывает Красный Крест направить миссию в Еленовку в течение трех дней 13 октября, 21:21 В Офисе президента прошла онлайн-встреча с представителями МККК (Фото:Офис президента)

Украина призывает Международный комитет Красного Креста в течение ближайших трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта погибли украинские пленные.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в четверг, 14 октября, состоялась онлайн-встреча представителей Украины с представителями Красного Креста и других международных организаций.



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Во встрече участвовали глава ОП Андрей Ермак и его заместители, глава МИД Дмитрий Кулеба, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, и.о. главы СБУ Василий Малюк, представители Офиса генпрокурора, омбудсмен Дмитрий Лубинец, глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук и другие.

Ермак призвал МККК отправить миссию в Еленовку до 17 октября, даже если до этого времени организация не получит подтверждения от страны-агрессора России. По его словам, Украина готова присоединиться и в Еленовку могут приехать народные депутаты, а также представители стран-партнеров.

Глава ОП добавил, что в противном случае «Украина будет применять все информационные и дипломатические средства, чтобы сдвинуть этот вопрос с места», и вместе с партнерами сможет найти способ сформировать собственную экспертную группу.

Ранее президент Владимир Зеленский во время выступления на сессии ПАСЕ заявил, что МККК должен делать больше для доступа к пленным на временно захваченных украинских территориях и в России. Он подчеркнул, что, в то время как у Красного Креста нет этого доступа, украинских пленных пытают на оккупированных частях Донбасса.

«Не можем мы, украинцы, биться за то, чтобы Красный Крест нашел возможность. Красный Крест должен биться, потому что это их работа, потому что они получают за это деньги, потому что на них смотрит весь мир. Они должны давить на Россию, чтобы туда [в места, где удерживают пленных] доехать», — сказал Зеленский.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории в Донецкой области.



В колонии оккупанты содержали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

