МАГАТЭ занесло не туда. Какую цель преследует Россия по Запорожской АЭС 12 октября, 15:11

Вот так выглядит легитимизация оккупации

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Москву и сидит кивает головой, пока военный преступник Путин ему рассказывает, что «ядерные вопросы стали слишком сильно политизированы».

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Напомню, что с самого начала задачей россиян было заставить мир де-факто признать принадлежность Запорожской АЭС к Росатому. Для этого россияне пустили туда миссию МАГАТЭ. И хотя сама миссия была нужна и отчет, написанный МАГАТЭ, был более жестким по отношению к России, чем можно было ожидать от этого агентства, Россия упорно дальше преследовала свою цель с признанием ее контроля над АЭС.

И вот дальше МАГАТЭ занесло не туда.

Да, контакты с россиянами по поводу АЭС приемлемы.

Но они должны быть:

1) о том, чего сама МАГАТЭ требовала — демилитаризованной зоны вокруг АЭС. То есть безапелляционного вывода российских войск оттуда.

2) точно не с Путиным. Как бы ни плыли как кисель ооновские чиновники от встреч с диктаторами, как будто они джекпот в своей карьере выиграли, это недопустимо.

Контакты с Путиным о ЗАЭС — это де-факто признание и согласие (это важно), что хозяйничают на АЭС россияне.

И это в то время, когда заместитель гендиректора АЭС сейчас похищен россиянами. Самого гендиректора похищали раньше и по состоянию на данный момент освободили. Персонал заставляют подписывать новые трудовые договоры с новым, уже вроде бы российским предприятием «Запорожская АЭС».

Надеюсь, хотя бы за закрытой дверью, но Украина выскажется по этому поводу. Понимаю, что ядерного взрыва ООН боится больше самой Украины, но легитимизировать оккупацию Запорожской АЭС в обмен на пустые обещания военного преступника — не выход.

Напомню, что на Росатом не наложены санкции. На тот самый, что взял на себя незаконно контроль над Запорожской АЭС, который держит в заложниках наших сотрудников и уже на днях прислал своего «гендиректора». Более того, этим летом Росатом запустил три строительства атомных станций и реакторов — в Венгрии, Египте и Турции.

Текст опубликован с разрешения автора

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