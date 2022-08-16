Россияне были в восторге. Что произошло с Amnesty International? — американский военный историк 16 августа, 12:03 Макс Бут: Amnesty International возлагает вину на жертв (Фото:awliberty.org)

В своей колонке для The Washington Post военный историк Макс Бут пытается разобраться в том, что стоит за последним скандальным отчетом Amnesty International по Украине

В феврале Amnesty International, одна из ведущих мировых правозащитных организаций, лишила Алексея Навального, возможно, самого известного в мире политзаключенного, статуса «узника совести». Amnesty International, по-видимому, действовала в ответ на скоординированную кампанию давления со стороны пророссийских троллей, указывающих на то, что Навальный, бесстрашный критик Владимира Путина, когда-то разделял некоторые российские националистические взгляды. В мае организация отступила, назвав Навального «узником совести» и извинившись за снятие этого статуса.

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Тем не менее, Amnesty International, похоже, ничему не научилась из того, что должно было бы стать отрезвляющим опытом. Она по-прежнему демонстрирует сбивающую с толку и недопустимую предвзятость по отношению к врагам Путина. На днях организация выступила с морально близоруким заявлением, в котором обвинила украинские силы в «нарушении законов войны» путем «создания баз и эксплуатации систем вооружения в населенных пунктах, в том числе в школах и больницах».

Россияне, развязавшие неспровоцированную агрессивную войну, были предсказуемо в восторге, а украинцы, борющиеся за спасение своей страны от беспощадного и кровожадного врага, так же предсказуемо обеспокоены.

Глава украинского офиса Amnesty Оксана Покальчук с негодованием уволилась, написав в Facebook, что организация не дала Министерству обороны Украины достаточно времени для ответа на обвинения. «Организация создала материал, который звучал как поддержка российских нарративов, — отметила Покальчук. — В результате чего исследование, стремящееся защитить мирных жителей, стало инструментом российской пропаганды».

Россияне, развязавшие неспровоцированную агрессивную войну, были предсказуемо в восторге

Действительно, российская миссия в Женеве написала в Твиттере, что «когда гражданский (дом) используется в военных целях, он превращается в законную цель для высокоточного удара. Украина продолжает это делать, но теперь даже @amnesty не может с этим справиться». Посольство России в Лондоне, недавно призвавшее к казни украинских военнопленных, вмешалось, заявив, что отчет Amnesty — это «именно то, о чем Россия говорила все это время».

Я надеюсь, что у сотрудников, руководителей и членов совета директоров Amnesty, по крайней мере, осталось достаточно морального чутья, чтобы чувствовать смущение из-за того, что их исследования используются для оправдания военных преступлений. Сама Amnesty ведет хронику варварских действий России, отмечая, что, «используя неизбирательное оружие, такое как кассетные боеприпасы в населенных пунктах, в том числе в таких городах, как Харьков и Чернигов, российские силы убивали мирных жителей и разрушали жилые дома, в том числе многоквартирные дома».

И все же теперь Amnesty предполагает, что Украина каким-то образом навлекла на себя эту чудовищную жестокость, разместив войска в своих городах. Что должна была делать Украина? Не защитить свои города и позволить России занять их без боя? Это просто подвергло бы украинцев ужасам российской оккупации, результатом которой стали заслуживающие доверия обвинения в убийствах, изнасилованиях, грабежах, массовых депортациях и других гнусных преступлениях.

Это правда, что одна из причин, по которой украинские вооружённые силы ведут боевые действия в городских районах, заключается в том, что у этих районов есть сильные оборонительные позиции. Но вряд ли международное право обязывает Украину сдавать свои города. Марк Гарласко, ветеран расследования военных преступлений, написал в Твиттере, что Amnesty International неправильно поняла законы войны: «Украина может размещать войска в районах, которые они защищают, особенно в городах. Нет необходимости стоять плечом к плечу в поле — сейчас не 19 век».

Украина действительно несет ответственность за защиту гражданских лиц от боевых действий, насколько это возможно, и она это делает. Украинские власти призывают и даже приказывают мирным жителям покинуть районы, подвергшиеся нападению России, и помогают им сделать это, несмотря на постоянную угрозу бомбардировок. (В апреле российская ракета попала в заполненный беженцами вокзал на востоке Украины, в результате чего погибло не менее 50 человек).

Нет данных о преднамеренных нападениях украинцев на мирных жителей в оккупированных Россией городах, таких как Херсон, как это обычно делают русские на территории Украины. Украинцы также не использовали мирных жителей в качестве живого щита для сдерживания нападений, как это часто делают такие группы, как ХАМАС и Исламское государство. На самом деле, такая тактика окажется совершенно неэффективной против российских генералов, которые не заботятся о жизнях своих солдат, а тем более об украинских гражданах. Amnesty International возлагает вину на жертв, предполагая, что российские атаки на городские районы каким-то образом оправдываются присутствием украинских защитников.

Позже, после поднявшегося скандала, Amnesty опубликовала заявление, в котором говорится, что она «глубоко сожалеет о страданиях и гневе», которые вызвал ее отчет, но «мы полностью поддерживаем наши выводы». Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty, только усугубила ситуацию своим жалостливым твитом, в котором обвиняла «украинских и российских бандитов и троллей в социальных сетях» в «нападении на расследования @amnesty» и распространении «военной пропаганды, дезинформации и недостоверной информации». Так что теперь Amnesty обвиняет не только Россию, но и Украину в распространении «дезинформации»?

Это еще одно свидетельство того, что ошибочная логика моральной равноценности глубоко укоренилась в сознании Amnesty International. Жаль, что Amnesty подрывает доверие к себе, потому что она, несомненно, приносит много пользы, разоблачая нарушения прав человека во всем мире. Но до тех пор, пока Amnesty не откажется от своих оскорбительных обвинений в адрес Украины — как ранее она отказалась признать Навального узником совести — она не заслуживает серьезного к себе отношения. И она, определенно, не заслуживает большего количества индивидуальных пожертвований, которые она использует для поддержания своих ошибочных выводов.

Перевод НВ

Полную версию текста читайте на The Washington Post

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