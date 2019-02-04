Шутка "Зеленский-президент" перестала быть шуткой Сегодня, 19:08 829 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 4 февраля 2019 года

Шутка «Зеленский-президент» перестала быть шуткой. Уже в третьем соцопросе подряд лидером президентской гонки становится шоумен Владимир Зеленский.

На сей раз подобный итог следует из опроса, проведенного совместно сразу четырьмя компаниями: Центром Социологический мониторинг, Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, компании Info Sapiens и Соцгруппы Рейтинг.

Зеленский опережает и Юлию Тимошенко (№2 по уровню поддержки), и действующего президента Петра Порошенко (№3).

ЗеКандидат впервые формально возглавил президентскую гонку 31 января, когда появились два опроса (группы Социс и того же Рейтинга), результатом которых стало утверждение, что электорат любит «слугу народа» больше, чем других претендентов на пост главы государства.

Нынешний опрос показал, что в голосовании 31 марта готовы участвовать 81% опрошенных (45% - однозначно готовы, 36% - скорее готовы). И среди этих ответственных граждан Зеленского готовы поддержать 21,9%, за Тимошенко отдадут голос 19,2%, а за Порошенко – 14,8%.

Неожиданностей нет в этом списке и ниже: как и в опросах Социса и Рейтинга, четвертым идет экс-оппоблоковец Юрий Бойко (его кандидатуру поддержали 10,4% опрошенных), а пятым – Анатолий Гриценко, лидер Гражданской позиции (8,4%). За ним расположился лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,5%).

Далее – в порядке убывания степени поддержки – оказались депутат Евгений Мураев, лидер партии Самопомич Андрей Садовый и представителя Укроп Александр Шевченко.

Сегодня Юлия Тимошенко, бывший самый рейтинговый кандидат, встречалась в Киеве с бизнесом…

Тимошенко согласна на второй тур. Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, претендующая на пост президента Украины, заявила, что ее вполне устраивает второй тур выборов.

Об этом она сказала на встрече с представителями бизнеса.

Отвечая на вопрос, кого бы она предпочла в качестве соперника во втором туре президентских выборов – Петра Порошенко или Владимира Зеленского – экс-премьер сказала, что победит любого из них.

«Заруба, извините за недипломатичное слово, будет сильной. Мы сможем положить на лопатки любого кандидата. Нас устраивает 2-й тур в любом, подчеркиваю, в любом формате», - заверила она.

В то же время Тимошенко отметила, что второго тура голосования ей «не хотелось бы».

Обнародованные 31 января данные социологов показывают несколько иную картину будущего, чем та, которую нарисовала перед предпринимателями Леди Ю: фразу «во втором туре смогу победить любого» пока может с уверенностью произносить лишь Зеленский...

А еще Тимошенко сегодня подала в МВД заявление о подкупе командой Петра Порошенко избирателей...

Сам же Порошенко своими действиями сегодня подтвердил, что когда речь заходит о рынке земли, даже колеса в Украине становятся квадратными…

Порошенко оставил землю колхозу. Президент Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.

На это указывают данные сайта Верховной Рады.

Впервые мораторий на продажу земли в Украине ввели в 2001 году. Далее эту временную меру Верховная Рада бесконечно продлевала. Последний раз этого случилось в декабре 2018-го.

По оценкам Всемирного банка, открытие рынка земли помогло бы Украине ежегодно наращивать ВВП на 0,6-1,6 процентных пунктов. А еще пущенный в свободный оборот чернозем помог бы привлечь около $1,5 млрд инвестиций.

Сегодня появилась новая социология и по парламентским выборам…

Верховная Рада станет филиалом Лиги смеха. Батькивщина Юлии Тимошенко и партия Слуга народа шоумена Владимира Зеленского имеют самую высокую поддержку среди украинцев.

На это указывают данные совместного опроса Центра Социологический мониторинг, Украинского института социальных исследований имени Яременко, компании Info Sapiens и группы Рейтинг.

Всего в голосовании на выборах в ВР, по оценкам социологов, готовы принять участие 77% опрошенных.

Из них Батькивщину поддержали 21,2% респондентов, еще 19% склонны даровать мандаты партии Слуга народа Зеленского. И лишь 13% намерены голосовать за Блок Петра Порошенко.

Еще 10,5% респондентов готовы поддержать проект Оппоплатформа – За життя Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, 8,6% - Гражданскую позицию Анатолия Гриценко, а 6,5% - радикалов Олега Ляшко.

Некоторые шансы на преодоление 5%-го избирательного барьера есть у партии Самопомич (3,8%) и Наши Евгения Мураева (3,3%).

Оценивая данные социологов о потенциальных лидерах парламентской гонки, стоит помнить одновременно о нескольких вещах: именно поддержка Рады будет нужна любому президенту, иначе случится повтор провального «правления» Виктора Ющенко; социология «по партиям» показывает лишь половину «картины» будущего состава ВР – 50% мандатов в ней «разыграют» по мажоритарным округам, где у Порошенко есть хорошие шансы «добрать» своих людей; нынешние рейтинги показывают, что ни одна политическая сила пока не в состоянии сформировать своими силами устойчивое парламентское большинство (а значит, все будут «охотиться» за мажоритарщиками)…

Сегодня напомнил о себе один человек, который однажды уже выиграл в этой стране все, чтобы после этого все проиграть…

Януковичу готовят в Киеве мягкую посадку. Беглому президенту Виктору Януковичу пытаются вернуть знаменитую вертолетную площадку в Киеве (расположена на Парковой дороге).

Об этом заявил Николай Поворозник, первый замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

По его словам, 24 января Хозсуд Киева по иску компании Амадеус Ко, которой принадлежит вертолетная площадка, запретил совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге, 16-А.

«Имущество – это вертолетная площадка, построенная окружением Виктора Януковича через схему отмывания «грязных» денег на Парковой дороге. Там должен был приземляться беглый президент, прилетая из резиденции Межигорье в Администрацию президента на улице Банковой», - пояснил Поворозник.

Чиновник убежден, что постановление Хозсуда незаконно.

На строительство скандальной вертолетной площадки потратили около 300 млн. грн.

Осенью прошлого года Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передало эту самую площадку (вместе с находящимся под ней выставочным центром) в управление КГГА.

Украинская поместная церковь и без всяких Нацагентств получает под свое управление все больше и больше «московских» приходов…

Две сотни храмов сказали Москве «прощай». В Православную церковь Украины (ПЦУ) перешли уже более двух сотен общин Московского патриархата.

По данным интерактивной карты Религиозно-информационной службы Украины, «прописку» УПЦ (МП) сменили в пользу ПЦУ 202 приходских храма и 2 кафедральных собора (Спасо-Преображенские соборы в Киеве и Виннице).

Из них 44 перехода случились в Винницкой области, 32 – в Волынской, 28 – в Хмельницкой, 16 – в Житомирской, 14 – во Львовской, 12 – в Ровенской, 11 – в Черкасской, 10 – в Тернопольской, 8 – в Черновицкой, 5 – в Киевской, 4 – в Черниговской, по 3 – в Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской областях, по 2 – в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, по 1 – в Запорожской, Николаевской и Кировоградской областях.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана ПЦУ. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Пока ПЦУ собирает храмы, Минфин собирает деньги…

Финансовая рокировка. Минфин решил в январе не заимствовать на внешнем рынке 17,6 млрд. грн под гарантии Всемирного банка, а пойти на этот шаг в феврале.

Ведомство вышло с протянутой рукой на внутренний рынок: в январе разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму, эквивалентную 41,7 млрд грн.

Из них в нацвалюте – на 24,4 млрд грн, а в иновалюте – на $587,4 млн и 33,3 млн евро.

А железные дороги страны стали как-то звездно-полосатей…

Локомотивы прибыли. Госкомпания Укрзализныця (УЗ) получила все 30 локомотивов Тризуб от американского концерна General Electric (GE).

Об этом сообщил Евгений Кравцов, глава УЗ.

«Последние пять встречали в Черноморске в пятницу. Дальше маршрут уже отработан. Сначала – на Крюковский вагоностроительный завод. Там на доукомплектовании находятся еще десять американских локомотивов», - написал он в ФБ.

11 сентября в Украину прибыл первый локомотив GE.

Соглашение между УЗ и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. Первый его этап – это поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.

А в Киеве начался новый этап взаимоотношений с гриппом…

Время гриппа пришло. В Киеве из-за гриппа и ОРВИ приостановили учебный процесс в 106 школах.

В Киевской горгосадминистрации (КГГА) рассказали, что в некоторых учебных заведениях обучение поставили на паузу лишь частично.

За последнюю неделю в Киеве зарегистрировали 14 397 больных гриппом и ОРВИ, из них 8951 – это дети.

В столичные больницы госпитализировали 176 человек (146 – дети).

По данным КГГА, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидемического порога на 43,2%.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.