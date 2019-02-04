"Заруба будет сильной". Тимошенко - о втором туре президентских выборов Сегодня, 16:09 5 Цей матеріал також доступний українською НВ Тимошенко обещает "положить на лопатки" любого кандидата НВ

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, претендующая на пост президента Украины, заявила, что ее вполне устраивает второй тур выборов.

Об этом она сказала в понедельник, 4 февраля, на встрече с представителями бизнеса, передает корреспондент НВ.

Отвечая на вопрос, кого бы она предпочла в качестве соперника во втором туре президентских выборов, Петра Порошенко или Владимира Зеленского, экс-премьер сказала, что победит любого из них.

"Заруба, извините за недипломатичное слово, будет сильной. Мы сможем положить на лопатки любого кандидата. Нас устраивает 2-й тур в любом, подчеркиваю, в любом формате", - заверила она.

В то же время Тимошенко отметила, что второго тура голосования ей "не хотелось бы".

Напомним, согласно последнему опросу центра Социологический мониторинг, в рейтинге кандидатов в президенты лидируют Порошенко, Тимошенко и Зеленский.