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"Заруба будет сильной". Тимошенко - о втором туре президентских выборов

Сегодня, 16:09
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НВ

Тимошенко обещает "положить на лопатки" любого кандидата

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, претендующая на пост президента Украины, заявила, что ее вполне устраивает второй тур выборов.

Об этом она сказала в понедельник,  4 февраля, на встрече с представителями бизнеса, передает корреспондент НВ.

Отвечая на вопрос, кого бы она предпочла в качестве соперника во втором туре президентских выборов, Петра Порошенко или Владимира Зеленского, экс-премьер сказала, что победит любого из них.

"Заруба, извините за недипломатичное слово, будет сильной. Мы сможем положить на лопатки любого кандидата. Нас устраивает 2-й тур в любом, подчеркиваю, в любом формате", - заверила она.

В то же время Тимошенко отметила, что второго тура голосования ей "не хотелось бы".

Напомним, согласно последнему опросу центра Социологический мониторинг, в рейтинге кандидатов в президенты лидируют Порошенко, Тимошенко и Зеленский.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

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