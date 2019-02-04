"Заруба будет сильной". Тимошенко - о втором туре президентских выборов
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, претендующая на пост президента Украины, заявила, что ее вполне устраивает второй тур выборов.
Об этом она
сказала в понедельник, 4 февраля, на
встрече с представителями бизнеса, передает корреспондент НВ.
Отвечая на
вопрос, кого бы она предпочла в качестве соперника во втором туре
президентских выборов, Петра Порошенко или Владимира Зеленского, экс-премьер
сказала, что победит любого из них.
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"Заруба,
извините за недипломатичное слово, будет сильной. Мы сможем положить на лопатки
любого кандидата. Нас устраивает 2-й тур в любом, подчеркиваю, в любом
формате", - заверила она.
В то же время
Тимошенко отметила, что второго тура голосования ей "не хотелось бы".
Напомним,
согласно последнему опросу центра Социологический мониторинг, в рейтинге
кандидатов в президенты лидируют Порошенко, Тимошенко и Зеленский.