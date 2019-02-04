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В ПЦУ перешли более 200 общин Московского патриархата

Сегодня, 13:25
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В Православную церковь Украины по состоянию на 4 февраля перешли более 200 общин УПЦ Московского патриархата.

Согласно данным интерактивной карты Религиозно-информационной службы Украины,  по состоянию на 4 февраля из УПЦ (МП) в ПЦУ перешли 202 приходских храма и 2 кафедральных собора (Спасо-Преображенские соборы в Киеве и Виннице).  

Из 202 перешедших приходских храмов 44 – в Винницкой области, 32 – в Волынской, 28 – в Хмельницкой, 16 – в Житомирской, 14 – во Львовской области, 12 – в Ровенской, 11 – в Черкасской, 10 – в Тернопольской, 8 – в Черновицкой, 5 – в Киевской области, 4 – в Черниговской, по 3 – в Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской, по 2 – в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, по 1 – в Запорожской, Николаевской и Кировоградской областях.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

5 января Вселенский патриарх подписал томос Православной церкви Украины, которая займет 15 место в диптихе поместных церквей. РПЦ и УПЦ МП не признают результатов Объединительного собора.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Минкульт Украины самостоятельно переименует УПЦ МП в случае отказа последней изменит свое название.

В воскресенье, 3 февраля, в Софии Киевской прошла интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

Теги:   УПЦ МП ПЦУ

Спецтема   Украина получает томос

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