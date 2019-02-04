В ПЦУ перешли более 200 общин Московского патриархата Сегодня, 13:25 595 Цей матеріал також доступний українською

В Православную церковь Украины по состоянию на 4 февраля перешли более 200 общин УПЦ Московского патриархата.

Согласно данным интерактивной карты Религиозно-информационной службы Украины, по состоянию на 4 февраля из УПЦ (МП) в ПЦУ перешли 202 приходских храма и 2 кафедральных собора (Спасо-Преображенские соборы в Киеве и Виннице).

Из 202 перешедших приходских храмов 44 – в Винницкой области, 32 – в Волынской, 28 – в Хмельницкой, 16 – в Житомирской, 14 – во Львовской области, 12 – в Ровенской, 11 – в Черкасской, 10 – в Тернопольской, 8 – в Черновицкой, 5 – в Киевской области, 4 – в Черниговской, по 3 – в Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской, по 2 – в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, по 1 – в Запорожской, Николаевской и Кировоградской областях.

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