Грипп в Киеве: на карантин закрыли более 100 школ Сегодня, 16:26 773 Цей матеріал також доступний українською Wokandapix/Pixabay Часть школ закрыли на карантин полностью Wokandapix/Pixabay

По состоянию на понедельник, 4 февраля, в Киеве из-за гриппа и ОРВИ приостановили учебный процесс в 106 школах.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, в некоторых учебных заведениях обучение приостановлено частично.

Там добавили, что за последнюю неделю в Киеве было зарегистрировано 14 397 больных гриппом и ОРВИ, из них – 8951 детей.

В столичные больницы госпитализировали 176 человек, из них 146 - дети.

Отмечается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидемического порога на 43,2%.

Напомним, что с начала эпидемического сезона [от октября 2018 года] зарегистрировано 19 летальных случаев от гриппа.

