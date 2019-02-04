Шансы на проход в Раду есть у шести партий – соцопрос
На парламентских выборах-2019 шесть политических партий могут пройти в Верховную Раду.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Социологический мониторинг,
"Украинского института социальных исследований имени Яременко",
компании Info Sapiens и Социологической группы Рейтинг.
По данным опроса, всего в голосовании на выборах в ВР готовы принять участие 77% опрошенных.
Из этого числа партию Батькивщина готовы поддержать 21,2% опрошенных, еще 19% поддерживают партию Слуга народа", которая выдвинула кандидатом в президенты шоумена Владимира Зеленского, еще 13% намерены голосовать за Блок Петра Порошенко Солидарность.
Кроме того, 10,5% респондентов готовы проголосовать за Оппозиционную платформу За життя, 8,6% поддерживают партия Гражданская позиция Анатолия Гриценко, 6,5% респондентов готовы голосовать за Радикальную партию Олега Ляшко.
Некоторые шансы на преодоление 5%-го избирательного барьера есть у партии Самопомич (3,8%) и Наши Евгения Мураева (3,3%).
Уровень поддержки других политических сил - ниже 3%.
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