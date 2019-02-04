Выборы-2019: Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в рейтинге – опрос Сегодня, 12:10 417 Цей матеріал також доступний українською EPA Лидерами президентской гонки являются Зеленский, Тимошенко и Порошенко EPA

Лидерами президентского рейтинга являются шоумен Владимир Зеленский, нардеп Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Социологический мониторинг, Украинского института социальных исследований имени Яременко, компании Info Sapiens и Соцгруппы Рейтинг.



Согласно результатам опроса, в голосовании на президентских выборах готовы участвовать 81% опрошенных, где 45% - однозначно готовы, а 36% - скорее примут.

Из этого числа Зеленского готовы поддержать 21,9%, за Тимошенко готовы отдать свои голоса 19,2%, а Порошенко поддерживают 14,8% респондентов.

Читайте также: Спич-баттл. Как лидеры президентской гонки дебатировали на Украинском завтраке в Давосе

Также 10,4% опрошенных поддерживают нардепа Юрия Бойко, за лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко готовы проголосовать 8,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,5%.

Еще 3,4% опрошенных украинцев готовы проголосовать на президентских выборах за нардепа Евгения Мураева, 2,4% - за мэра Львова и лидера партии Самопомич Андрея Садового, за представителя партии Укроп Александра Шевченко - 2,2%.

Рейтинг других кандидатов - менее 2%.

Читайте также: Проверка на достоверность заявлений Зеленского, Тимошенко, Порошенко и Шевченко