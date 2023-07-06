Что задумал белорусский диктатор против Путина 6 июля, 15:52 NV Премиум

И ожидать ли Украине вторжения ЧВК Вагнер из Беларуси

Лукашенко заявил, что не видит рисков, если вагнеровцы будут в Беларуси — это может произойти «под определенные условия». Как понимать эти его слова на фоне той информации, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе. По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнер.

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Смотрите, ОПГ Пригожина (так я называю ЧВК Вагнер) 4 июня парламентская Ассамблея ОБСЕ признала РФ государством спонсором — терроризма, а ЧВК Вагнер — террористической организацией. Потому я не думаю, что сейчас будет какой-то актуальный вопрос, связанный с ОПГ Пригожина или ЧВК Вагнер — как угодно. Их не будет. Их растворили, их сейчас разметают по миру и в конце концов уничтожат, так как при переходе в режим террористической организации любой член этой организации является террористом. Это уже приговор, который будет просто приведен в исполнение, так как террористов просто уничтожает где бы они не появились, как бы они себя не прятали — их будут просто уничтожать — в Африке, в Европе, в Украине, кстати, и в России в том числе. Потому я думаю, что это как раз поставит крест на ЧВК Вагнер и ОПГ Пригожина как организации.

Лукашенко не упустит шанса в эту игру сыграть

А вот определенное количество людей, которые могут выполнять такие же примерно задачи, их можно набрать в любом месте под любой другой личиной. допустим ЧВК Лука Лукашенко или там ЧВК Буркина Фасо в Африке — как угодно. Потому если говорить о людях, опять же, люди — это наемники. Это же не какое-то подразделение. Как таковые — это наемники, которые каждый месяц готовых где-то получать денежное содержание, они должны где-то либо служить (либо воевать, либо выполнять какие-то другие задачи). Они сейчас расползутся по российской армии. Их вернут обратно в те подразделения, из которых они уходили. Потому что большинство ЧВК Вагнер — это были офицеры сил спецопераций, главного разведуправления генштаба российской армии. То есть, это спецура, которая имеет офицерские звания и сержантские — неважно — они сейчас вернутся в армию.

Я не думаю, что мы о них вообще где-то еще услышим. А люди какую-то организацию новую создать, в принципе, могут. Тот же Лукашенко может этих же людей потом к себе набрать напрямую, перезаключив какие-то контракты, но они должны есть из его рук. То есть они должны получать денежное содержание от Лукашенко. Он тогда может ставить им какие-то задачи.

А задача Лукашенко, я думаю, будет одна:

как только пошатнется Путин — попытаться запрыгнуть на его кресло. Дело в том, что он один легитимный единственный оставшийся после Путина. Путин шел-шел, забыл, как дышать-слышать умер. Но он же глава союзного государства. У них же союзное государство — Россия-Беларусь. И получается после смерти или какого-то вывода из строя Путина Лукашенко — единственный легитимный руководитель этого союзного государства. А потому у Лукашенко есть такой вариант — в эту игру сыграть и пока он есть, и пока это союзное государство есть. И я не думаю, что Лукашенко такой вариант упустит. Он сразу запрыгнет (попытается, по крайней мере запрыгнуть) на управление российским государством.

Полную версию интервью с Романом Свитаном слушайте на Радио NV: