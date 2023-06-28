Продолжение следует. К чему готовится Путин после проигрыша Пригожину 28 июня, 09:03 NV Премиум

И почему Путин чувствует себя проигравшим в этой ситуации с Пригожиным

Первое выступление Путина, которое Песков назвал эпохальным, оставило Путина и не только его в не до конца удовлетворенном состоянии. Очень неадекватной была его реакция на весь этот мятеж. Возможно, поэтому буквально на следующий день Владимир Путин объявил о том, что будет произнесено им еще одно не менее эпохальное обращение к народу и к ВС РФ.

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Он выстроил полки ФСО и Росгвардии — внутренняя армия России, которая должна беречь Путина от поползновений на его власть — на Соборной площади Кремля, сам забрался на крыльцо Грановитой палаты (поставили ему там маленькую трибуну) и за этой трибуной Путин повторил свое выступление. Снова мол, спасибо вам, родные за то, что вы меня защитили, сохранили мою власть, спасибо за то, что мятеж был подавлен. При том, что все федеральные службы, силовые службы просто разбежались, бездействовали, сидели и ждали, чем все закончится. Может быть Путин благодарил именно тех людей, которые стояли перед ним, потому что именно они скорее всего обеспечивали безопасность его бегства на Валдай.

Второе это обращение вызвало еще больше вопросов. Давайте порассуждаем насчет того, зачем Путину еще одно обращение, что он этим хотел сказать. Для чего все это?