Это ускорит окончание войны в Украине 26 июня, 14:56 NV Премиум

Эти выходные в России выдались бесспорно насыщенными

Однако пригожинская попытка госпереворота провалилась. Президент Беларуси Лукашенко провел переговоры, итогом которых стала некая лицеспасительная ссылка Пригожина в Минск.

Видео дня

Вообще не вижу никаких шансов у Пригожина выжить. Должно быть сейчас он переживает, что его накормят десертом с Новичком или, он выпадет из окна.

Некоторые общие выводы.

Первый. Думаю, что события этих выходных лишь подчеркнули, насколько худо обернулась для России война в Украине. Она стала катастрофой по всем показателям: военным, человеческим, экономическим, по вопросам дипломатии/престижа и политическим.

Я давно утверждал, что Россия — не на пути к победе в Украине. Чем дольше продолжается эта война, тем хуже она становится для России.

И в самом деле, чем дольше она длится со всеми своими негативными последствиями, тем больше возрастает риск «эффекта бумеранга» для самой России и риски политических потрясений внутри ее. Что мы и увидели на этих выходных.

Второй. Даже если Путин и удержится у власти, сейчас он фатально ослаблен. Его авторитет — на нижайшей отметке.

Представьте себе, неясно, была ли у Путина достаточная военная поддержка, чтобы защитить Москву от нападения вагнеровцев.