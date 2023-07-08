Россияне планируют забирать жилье у жителей Энергодара, чтобы стимулировать россиян работать на ЗАЭС — ГУР 8 июля, 09:01 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне планируют изымать жилье у жителей Энергодара, чтобы поощрить россиян работать на Запорожской АЭС. Планируется, что таким образом будет расселено до 4500 россиян.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным ГУР, после начала вторжения большая часть квалифицированного персонала станции или покинула оккупированные территории, или отказалась подписывать договоры с Росатомом. Попытка привлечения российских сотрудников также не дала ожидаемого результата — специалисты часто отказываются ехать на ЗАЭС даже несмотря на обещанные зарплаты и льготы.



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Поэтому для дополнительного стимулирования потенциальных работников из России планируется предоставлять россиянам жилье, изъятое у украинцев, которые покинули Энергодар.



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6 июля на территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции прибыл первый заместитель руководителя администрации российского диктатора Владимира Путина Сергей Кириенко. Визит состоялся на фоне обнародования информации о заминировании оккупантами ЗАЭС.



Официальная цель приезда Кириенко — ознакомление с состоянием дел на станции и проверка общей безопасности.



По версии ГУР, он должен был продемонстрировать отсутствие панических настроений, а также попытаться решить проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом.



Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиванием, прибегают к похищениям и заставляют подписать контракт для работы с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.

