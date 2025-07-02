Еврокомиссар, характеризуя сущность македонской национальной идентичности, на первое место поставила знаменитые на все Балканы произведения македонской кухни. Это действительно очень вкусно — но такая оценка хорошо иллюстрирует отношение народов бывшей Югославии к своим соседям. Особенно если смотреть с севера на юг.

Марта, очевидно, не хотела обидеть македонцев. Она просто описала их идентичность так, как ее поняла: не через национальных героев, повстанцев, писателей или государственников — а через фаршированный перец.

В Советском Союзе, как и перед тем в Российской империи, колонизированным народам тоже позволяли идентичность исключительно через кухню. Украинцы — это борщ и вареники. Узбеки — плов. Грузины — хинкали. Эта навязчивая идея оказалась настолько успешной, что сами представители этих народов начали говорить о кулинарии как о главном доказательстве своей культурной самобытности. И даже напоминать, что сами русские ничего готовить не научились и в своей кухне постоянно используют чужие достояния.

Но русским и не нужно было учиться готовить. Они презентуют себя миру — и себе самим — как народ «великой литературы», «великой науки», «великой государственности». Все — великое. Вы, кстати, никогда не задумывались, почему именно русская литература — великая, а, скажем, немецкая или французская — нет? Потому что «великая» русская литература всегда противопоставляется небольшой украинской или армянской — тем, которые должны знать свое место: на кухне или в поле. Ну и почему же представителям такой великой державы и культуры не угощаться чужим борщом или хачапури? Приедут и накормят, потому что больше ничего не умеют.

Недаром в СССР всегда проходили декады национальных культур — но национальные блюда подавались в российских ресторанах нон-стоп. Украинскую культуру еще можно выдержать в течение десяти дней, а вот борщ должен быть каждый день.

Я не к тому, что свои кулинарные достояния не нужно защищать. Я сам отдам полцарства за вареники с вишнями, а вторую половину — за фаршированную рыбу. Но идентичность — это не то, что у тебя в желудке. Это то, что у тебя в сердце.

