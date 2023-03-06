Пять сценариев окончания войны 6 марта, 13:40 Эксклюзив NV

Определяющим фактором всех сценариев, кроме частично пятого сценария, можно назвать ситуацию на фронте

Все мы хотим окончания войны При этом абсолютное большинство украинцев уверено в безоговорочной победе Украины. Такая победа предполагает выходы на границы, признанные международным сообществом в 1991 году. Но можно ли считать другую сценарную альтернативу тоже победой? И вот здесь начинается самое интересное, потому что сегодня никто не может дать четкого ответа на вопрос, какой именно будет победа Украины. Поэтому следует рассмотреть пять вероятных сценариев, которые могут быть реализованы с учетом преобладания тех или иных факторов, которые в определенный момент могут преобладать над всеми остальными.

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Отметим, что определяющим фактором всех сценариев, кроме частично пятого сценария, можно назвать ситуацию на фронте.

Сценарий № 1. Капитуляция России. Данный сценарий предполагает абсолютную капитуляцию Российской Федерации как следствие полного поражения на поле боя и экономических санкций международного сообщества. Сочетание этих двух факторов может стать причиной социального взрыва внутри страны-агрессора.

В качестве примера начала реализации капитуляции России можно говорить о вероятности разгрома россиян под Бахмутом и Угледаром и продвижении украинских войск в направлениях оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

В случае реализации такой сценарной альтернативы мы можем говорить о крахе путинского режима в России и выплате репараций Украине за совершенные преступления. Также следует обратить внимание на привлечение к ответственности в рамках международного трибунала всех причастных к масштабной агрессии России против Украины и военных преступлений россиян на территории нашего государства.

Капитуляция России не предусматривает прихода к власти представителей оппозиции

Для реализации данного сценария в перспективе ближайших 3−9 месяцев Украина должна осуществить эффективные и молниеносные контрнаступления по всей линии фронта. Кроме того, капитуляция России ускорится с учетом фактора освобождения ВСУ Крыма. В случае захода украинских войск в Крым возрастет вероятность намерений путинского режима использовать ядерное оружие. Однако именно намерения Путина использовать ядерное оружие ускорят реализацию «дворцового переворота», при котором кремлевский диктатор будет отстранен от власти.

Капитуляция России не предусматривает прихода к власти представителей оппозиции или либеральной демократии. Переговоры придется вести с кем-то либо из путинского ближайшего круга, либо из представителей российской олигархии, которые примут на себя обязательство гарантировать трансформацию РФ и возмещение Украине всех нанесенных убытков.

Учитывая, что по количеству населения у России преимущество над Украиной в три раза, в перспективе в ближайшем году данная альтернатива видится как сценарий низкой вероятности реализации. Однако для Украины это наиболее оптимальный сценарий.

Сценарий № 2. Контрнаступление и переговоры. Данный сценарий предусматривает успешное контрнаступление Украины в направлении Запорожской и Херсонской областей с освобождением оккупированных территорий данных регионов и выход в направлении Крыма, а также усиление позиций, возможно, и успешное наступление на Мариуполь. Также мы можем говорить об освобождении всех оккупированных территорий Харьковской области.

При реализации данного сценария большую роль могут сыграть наши партнеры, в частности, США, Германия и Франция, которые будут побуждать официальный Киев сесть за стол переговоров с россиянами. Единственной из больших стран, кто может быть против — Великобритания. Также против будут Польша и страны Балтии. Украина не может садиться за стол переговоров с эмиссарами Путина, потому что с Путиным никто не собирается вести переговоры. Но здесь следует учитывать несколько факторов.

Во-первых, освобождение Украиной оккупированных территорий Запорожской, Харьковской и Херсонской областей внутри России может рассматриваться как личное поражение Путина. Это вызовет недовольство и возмущение, в частности, среди рашистских национал-патриотов (вроде Гиркина и Пригожина) и люмпена, который может потребовать от Путина уйти прочь. В свое время американский исследователь Ричард Пайпс метко сказал, что россияне могут простить своим властителям все, кроме проигранной войны. Конечно, Путин не захочет добровольно отказаться от власти, поэтому нельзя исключать начала бунтов в России. Отметим, что потенциальные организаторы таких бунтов не являются сторонниками Украины. Они просто не смогут простить своему верховному главнокомандующему поражение на поле боя. Поэтому будут требовать от него добровольного устранения.

Во-вторых, иностранные партнеры могут надавить на Украину с целью проведения переговоров и подписания определенных мирных договоренностей. Но власти нашего государства понимают, что подписание любых мирных договоренностей с сохранением за оккупантами украинских территорий не придаст им (украинским властям) всенародной любви. У людей возникнет дежавю с Минскими соглашениями, которые не решали проблему, а только обостряли недоразумение и противостояние.

Поэтому, учитывая позицию Владимира Зеленского по поводу невозможности вести переговоры лично с кремлевским диктатором, которую президент Украины неоднократно озвучивал, реализация данного сценария видится как вероятность среднего уровня. То есть никто из нас не хочет, чтобы такой сценарий был реализован, однако при условии результативных непубличных контактов и диалога США и России, он все же может стать реальностью.

Сценарий № 3. Затяжная война, или война на истощение. Среди всех альтернатив сценарий «затяжная война» является наиболее нежелательным для Украины.

Данный сценарий предполагает продолжение войны по меньшей мере в течение ближайших 2−3 лет. Заметим, что для нашего врага данный сценарий видится еще более неприемлемым ввиду ситуации в российской экономике и постепенного накопления социальных проблем в России и несостоятельности путинского режима удовлетворять простые потребности российского люмпена. Кроме того, через 1−1,5 года мы сможем говорить, что в России если не полностью закончатся, то в разы сократятся расходы на войну. Без соответствующего ресурса вести войну в режиме высокой интенсивности абсолютно невозможно.

Отметим, что затяжная война будет побуждать Путина находить новые ресурсы любой ценой. Основное для кремлевского диктатора — это удержать власть. Поэтому можно говорить о том, что поиск финансовых и военно-технических ресурсов предполагает ва-банк Путина в отношениях с Китаем, Северной Кореей и Ираном и некоторыми странами Латинской Америки и Африки. Каждой из этих стран кремлевский диктатор может пообещать и даже предоставить что-нибудь такое, что, учитывая трактовку национальных интересов России, обещать и отдать нельзя. Речь идет как о территориях и государственных стратегических предприятиях и целях отрасли, когда мы говорим о Китае, так и о ядерном оружии, если рассматривать Иран и Северную Корею.

Понимание, что выиграть войну не получится, будет подталкивать Кремль к реализации сценария затяжной войны. Войти в президентскую кампанию-2024 с войной для Путина более выгодно, чем с поражением или мирным договором, не предусматривающим абсолютной победы. Воинственная риторика мобилизует электорат Путина и позволит править Россией еще некоторое время.

На сегодняшний день вероятность реализации данного сценария можно характеризовать как высокую.

Сценарий № 4. Объявление войны. Путин может официально объявить войну Украине. Если так произойдет, это означает, что войну он проиграл, но пытается удержать власть за счет миллионов новых жертв. Официальное объявление Россией войны Украине несет как риски, так и создает соответствующие возможности. Основной риск — это мобилизация миллионов россиян и непрерывный поток пушечного мяса на фронт. Такая ситуация значительно усложнит действия ВСУ по поводу наступлений, но в то же время позволит получить новую масштабную помощь от союзников в виде техники и боеприпасов. Здесь мы должны говорить и об авиации, и о значительно большем количестве необходимых для эффективного наступления танков.

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Также следует остановиться на таком моменте, как риск начала Третьей мировой войны. Официальное объявление войны Россией Украине априори позволяет обеим сторонам привлекать союзников не только в контексте ресурсной помощи, но и в вопросе привлечения войск союзников на поле боя. И если Россия достаточно ограничена в привлечении таких союзников (Республика Беларусь и Северная Корея едва ли не единственные страны, которые могут предоставить своих солдат для участия в войне), Украина абсолютно не ограничена. Никто сегодня не скажет, какой может быть позиция стран Балтии, Великобритании, Польши, Румынии, Молдовы, Словакии и других, если Путин официально объявит войну Украине.

Реализация данного сценария выглядит как риск среднего уровня.

Сценарий № 5. Внезапность. Все может закончиться довольно внезапно, в момент, когда никто не ожидает конца войны. Реализация данного сценария будет обусловлена одним из следующих факторов или их взаимодействием.

Во-первых, — это смерть Путина.

Смерть кремлевского диктатора наиболее выгодна не столько Украине и ее партнерам, потому что наша цель — это международный трибунал над преступником, как элитам внутри России. Смерть Путина позволит россиянам закончить войну и вывести войска с территории Украины, вести переговоры с нашим государством и западными партнерами, сформировать мнение внутри России, что виноват во всем исключительно Путин. Таким образом, российские элиты смогут развенчать культ личности Путина и устремить народный гнев уже на мертвого диктатора, а не на его живых сторонников.

Во-вторых, — отстранение Путина от власти.

Устранение действующего президента РФ от власти — это дело «дворцового переворота». Те, кто согласятся на реализацию такого сценария, должны понимать, что устранить и арестовать придется не только одного Путина, но и его ближайшее окружение. Поэтому без участия силовиков такой сценарий реализовать практически невозможно.

Кроме того, отстранение кого-то от власти — это всегда насильственный, нелегитимный метод. Поэтому после отстранения Путина от власти в самой России может начаться гражданская война, что, конечно, даст шанс Украине освободить свои территории от оккупантов.

В-третьих, — тайные договоренности.

Мы не можем полностью исключать реализацию сценария тайных договоренностей как с участием Украины, так и без таковой. Есть вероятность, что Украину могут просто поставить перед фактом и выложить определенную дорожную карту дальнейших действий для окончания войны.

Основными сторонами сценария «тайные договоренности» могут выступать США, Россия, Китай, Франция, Германия, Турция и Израиль. Отметим, что против тайных договоренностей может выступить официальный Лондон. Следует также сказать, что тайные договоренности будут предусматривать добровольную передачу власти Путиным другому субъекту и гарантии безопасности для кремлевского диктатора и его близких.

Этот сценарий абсолютно неприемлем для Украины, но он все же возможен, поэтому о нем стоит говорить.

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что существует вероятность объединения нескольких сценариев в один с его дальнейшей реализацией. Единственное, что можно утверждать сегодня, — международное сообщество устало от кремлевского диктатора и у него нет никакого желания сохранить лицо убийцы, не понявшего ни ментальности украинцев, ни настроения Запада поддерживать наше государство вплоть до самой победы.

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