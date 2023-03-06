Чрезвычайно тревожный звонок для Путина. В России появился призрак 1917 года 6 марта, 15:20 Эксклюзив NV

Путин не укрепляет российское государство, он его уничтожает

Инцидент в Брянской области, произошедший на прошлой неделе, это последствия нападения Путина на Украину. До того как Россия начала эту войну, никто из российских националистов не имел такой решимости, чтобы взяться за оружие и начинать боевые действия, призывать к свержению режима Путина и к захвату власти вооруженным путем.

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Стоит напомнить, что в истории России подобное уже происходило. И происходило это в ХХ веке, когда в 1914 году Российская империя была одной из начавших Первую мировую войну. А в 1917 году произошла революция: по всей России отряды вооруженных людей, участвовавших в войне, начали захватывать власть под руководством разных предводителей — левых, правых, анархистов, монархистов и так далее. Может быть, история повторяется, как говорили классики, но уже на новом уровне.

Что касается хронологии. Стоит упомянуть интересный момент. 28 февраля этого года Путин выступил в коллегии ФСБ. Это его альма-матер, среда, в которой он сформировался как личность — КГБ, ФСБ. Так вот: тексты Путина в таком случае готовятся очень тщательно, там важно каждое слово и каждое наставление. Это выступление было небольшим, но особый акцент Путин сделал, даже это подчеркнул, что важная задача ФСБ и подразделений ФСБ пограничных войск — обеспечивать прикрытие, защиту границы именно на украинско-российском участке. И, видимо, здесь он имел в виду всю протяженность границы.

И вот спустя день после этих наставлений, 2 марта, когда Путин предупредил, что могут быть террористические атаки, захват заложников, атака на гражданских лиц, на объекты критической инфраструктуры, случились некие события. И то, какую оценку им дал Кремль устами Путина, что это террористический акт, похоже на заготовку, которая действительно была сделана заранее.

Это свидетельствует об огромном испуге в ФСБ.

Важно понимать, что данная оценка — это один феномен, а то, что произошло на самом деле, — другой.