Главные вопросы о войне в Украине. Каким будет заключительный этап — и когда? 4 марта, 07:13 Эксклюзив NV

Взгляд в прошлое на последний год войны и на многие этапы, побуждает к осторожности при попытке предсказать, что может произойти в ближайшие месяцы

Естественной частью комментариев вокруг первой годовщины начала российско-украинской войны были предположения о том, завершится ли она ко времени второй или даже третьей годовщины. Будут ли все еще звучать сирены воздушной тревоги в Киеве 24 февраля 2024 года. Захотят ли и смогут ли лидеры НАТО продолжать поставки оружия и боеприпасов в Украину? Будет ли Россия по-прежнему иметь неисчерпаемый запас людей для отправки на фронт, и будет ли Владимир Путин по-прежнему произносить бесконечные речи, обвиняя Запад в бесконечной войне?

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Речь Путина о положении в стране в 2023 году, произнесённая 21 февраля, не предложила своей аудитории ни пути к победе, ни обещания переговоров. Война, которую описал Путин, была не столько против Украины, сколько против НАТО, якобы использующего в своих интересах марионеточный режим в Киеве. С этой точки зрения даже победа в Украине просто переместит конфликт на новую арену. При этом он даже не объяснил военную стратегию России в Украине.

«Шаг за шагом, — сказал он, — мы будем тщательно и последовательно решать поставленные перед нами задачи». Сколько шагов и сколько времени это займет, не сказал. Гораздо подробнее рассказал о поддержке семей «павших бойцов», о «длительном домашнем уходе и высокотехнологичном протезировании» тяжелораненых, а затем об «отпуске на срок не менее 14 дней каждые полгода» для тех, кто сейчас воюет — чего они все с нетерпением ждут. Между тем «новейшие технологии» «обеспечит высокие стандарты качества в армии и на флоте». … Наша цель — начать массовое производство. Эта работа ведется и набирает обороты". Он описывал новые нормы жизни для России, полностью ориентированные на войну.

Накануне в Киеве президент США Джо Байден, стоя рядом с президентом Украины Зеленским, говорил от имени союзников Украины, подчёркивая, что за свободу «стоит бороться столько, сколько потребуется», добавив, что это столько, «сколько мы собираемся быть с вами, господин президент: Столько, сколько потребуется».

Как долго?