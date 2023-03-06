Падение Бахмута не будет означать, что Россия изменила ход войны — глава Пентагона 6 марта, 13:19 По словам главы Пентагона, Бамхут имеет больше символическое значение для Украины, чем оперативное (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что падение города Бахмут в Донецкой области не будет означать, что Россия изменила ход войны против Украины.



По его словам, Бахмут имеет больше символическое значение, чем оперативное, и его падение не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий, сообщает Reuters.

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«Я думаю, что это скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», — сказал Остин журналистам во время визита в Иорданию.

При этом глава Пентагоне отказался прогнозировать, будет ли Бахмут захвачен российскими войсками и когда это может произойти.

«Падение Бахмута не обязательно означает, что россияне изменили ход этой борьбы», — добавил Остин.

Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.