Минэнерго опровергло информацию о том, что отопительный сезон в Украине начнется 1 ноября (исправлено)

Отопление в Украине будут подключать планово, заявили в Минэнерго (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Отопительный сезон в Украине в этом году начнется планово, решение о его начале и завершении принимают местные власти в соответствии с температурой региона, сообщили в Telegram-канале Министерства энергетики Украины.

Ранее в Сети появилась информация, что, согласно постановлению Кабинета министров, отопительный сезон в Украине в этом году начнется с 1 ноября и продлится до 31 марта 2026 года. Это означало бы, что период отопления сокращается на месяц, пишет Суспільне.

В Минэнерго заявили, что информация не соответствует действительности, и это постановление не касается запуска отопления в домах. Постановление касается возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа, условия которых предусматривают фиксацию цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года по 31 марта 2026 года, что условно назвали «отопительным периодом». Однако это только техническая терминология «для правильного определения условий в период снабжения природным газом», пояснили в министерстве. Кабмин ранее продлил действие механизма ПСО до 31 марта 2026 года.

«Это означает, что фиксированные цены на газ для поддержки населения и производителей электроэнергии будут сохраняться. Отопительный сезон в Украине начнется планово. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого», — добавили в Минэнерго.

В ведомстве также напомнили, что решение о начале отопительного сезона принимают местные власти, исходя из среднесуточной температуры региона, если они держатся ниже +8 градусов свыше трех суток.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице с 3 октября начинается подача тепла в больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

Зато во Львове 10 октября анонсировали начало отопительного сезона только через несколько недель из-за ситуации в стране.

Россия в последние недели осуществила несколько массированных ударов по энергосистеме Украины. 3 октября Нафтогаз сообщил, что РФ осуществила крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны, значительное количество объектов было критически повреждено.

5 октября компания сообщила о новом массированном ударе по объектам, которые обеспечивают украинцев газом в зимний период.

9 октября Ощадбанк сообщил NV, что Группа Нафтогаз привлекла кредит в сумме 3 млрд грн для закупки импортного природного газа зимой на фоне разрушения объектов газодобычи.