В ночь на понедельник, 13 октября, в оккупированном Крыму беспилотники Центра специальных операций А Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ поразили нефтяной терминал и две электроподстанции.

Как сообщили источники NV, украинские дроны атаковали:

Феодосийский морской нефтяной терминал — беспилотники попали как минимум в пять резервуаров. На территории нефтебазы зафиксировали масштабный пожар;

подстанцию 220 кВ Кафа ( г. Феодосия), которая является частью энергомоста РФ. Там повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения;

подстанцию 330 кВ Симферополь — там прогремела серия взрывов.

«СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага вести войну против Украины. Наши технические возможности позволяют устраивать „хлопок“ как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ. Эта работа будет продолжаться», — сообщил информированный источник в СБУ.

13 октября Telegram-каналы сообщили, что оккупированный Крым атаковали дроны. Крымский ветер сообщал о вероятном попадании в Таврическую ТЭС.

В Симферополе и большей части Крыма отключили мобильный интернет.

Ранее сообщалось о взрывах и большом количестве дронов над Симферополем и в пригороде, в частности в Гвардейском, откуда оккупанты запускают шахеты по Украине. Там также расположены склады с российскими БпЛА, пишет Крымский ветер.

В ночь на 13 октября БпЛА также атаковали нефтебазу в Феодосии. Возник мощный пожар. Также дроны, вероятно, поразили электроподстанцию Кафа вблизи Феодосии.

Российское минобороны утверждает, что за ночь ПВО «сбила» 103 беспилотника.