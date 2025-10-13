Удары по Сирии показали, что российская ПВО слаба против крылатых ракет Tomahawk, заявил Коваленко (Фото: Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовой коммуникации 2-го класса Уильямом Коллинзом III)

Опыт применения крылатых ракет Tomahawk во время ударов по Сирии в 2017—2018 годах показал, что российские и сирийские сообщения о массовых «сбиваниях» в основном носили информационный характер — независимые оценки подтвердили, что большая часть боеприпасов достигла целей.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, техническая причина успешности Tomahawk проста: ракета летит низко и использует сложную комбинированную навигацию, что дает радарам врага лишь секунды на реагирование. Для перехвата нужна плотная сеть РЛС низкого горизонта, мгновенная передача целеуказаний и синхронизированная работа систем ПВО. Российские средства прикрывали сирийские объекты, однако не имели успеха.

Как отметил Коваленко, этот опыт свидетельствует, что даже сложная система ПВО не всегда способна полностью остановить низколетящие крылатые ракеты.

«Tomahawk особенно эффективен в пакетных пусках, перегрузка ПВО различными целями увеличивает шанс на успех. Российские системы С400 или Панцирь слабы против Tomahawk», — заявил руководитель ЦПД.

Коваленко считает, что Украина должна развивать собственные массовые и дальнобойные средства поражения, чтобы создать избыточную логистику ударов, и одновременно усиливать ПВО-разведку и интеграцию с партнерами.

«Без надежной сети обнаружения любая ПВО легко превращается в инструмент пропаганды, а не в фактор реальной защиты. Россиян могут ждать неприятные сюрпризы. Сами виноваты — могли бы прекратить войну», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

10 октября Зеленский заявил, что украинская делегация на следующей неделе отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны и артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Трамп октября во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября обсуждал возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.