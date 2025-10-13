Президенту Украины Владимиру Зеленскому по состоянию на октябрь 2025 года доверяют 60% украинцев, но лишь 25% считают, что ему стоит остаться на этом посту после войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в понедельник, 13 октября.

Согласно исследованию, уровень доверия к Зеленскому в последние два месяца остается стабильным и меняется в пределах погрешности. Сейчас 60% граждан доверяют ему, 35% - не доверяют (в первой половине сентября соответствующие показатели были 59% и 34%).

Баланс доверия-недоверия составляет +25%.

Фото: КМИС

КМИС сообщает, что 41% выступают за то, чтобы Зеленский остался в политике после войны, 36% респондентов считают наоборот. Желают уголовного преследования для Владимира Зеленского 14% украинцев.

Фото: КМИС

Также аналитики оценили видение украинцев будущей деятельности Петра Порошенко: 23% опрошенных считают, что ему стоит оставаться в политике и из них 9% украинцев хотели бы, чтобы Порошенко после войны занял пост президента или премьера. Зато 46% хотели бы, чтобы он ушел из политики. Хотят уголовного преследования бывшего президента — 23%.

В целом 45% респондентов не видят в политике после войны ни Зеленского, ни Порошенко, заключает КМИС.

Киевский международный институт социологии провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения Омнибусв течение 19 сентября — 5 октября 2025 года. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.