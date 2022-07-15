Всеобщая мобилизация в России? Объявит ли Путин войну Украине 15 июля, 13:00

Мы все чаще задаемся вопросом, объявит ли Путин Украине официальную войну. Сегодня вопрос уже стоит даже не так. Мы спрашиваем, когда Путин объявит войну Украине

15 июля состоятся внеочередные заседания Государственной Думы и Совета Федерации страны-оккупанта. В связи с этим, многие стали говорить о том, что Путин может объявить войну и всеобщую мобилизацию в России. Но на сегодня такая перспектива не видится реальной. Скорее всего, это именно Путину выгодно, чтобы все так думали. Кремлевский диктатор любит, чтобы его боялись. Но с каждым днем его боятся все меньше, потому что, такие как он, у нормального человека ничего, кроме презрения, вызывать не могут.

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Если анализировать ситуацию с объявлением Россией официальной войны Украине, можно говорить о низкой вероятности реализации такого сценария.

Во-первых, Владимир Путин боится. Он боится потерять то, что составляет саму суть его жизни. Речь идет о власти. Объявление войны Украине предусматривает всеобщую мобилизацию в России. То есть на войну теперь придется гнать не только бурятов, тувинцев, ингушей, дагестанцев, чеченцев, но и москвичей, жителей Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени и других городов. Таким образом, гробы начнут приходить не только в российское захолустье, но и в большие, развитые города, в которых никто особо не хочет погибать за чудовищные идеи Путина.

Согласно закрытой социологии ВЦИОМ, которую опубликовали ряд российских СМИ, 30% россиян считают, что «боевые действия в Украине» нужно «остановить как можно скорее». Еще 13% затруднились ответить; 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать.

Показательными видятся ответы среди разных возрастных групп. Так, в возрастной группе 18−24 года за прекращение войны выступают 56%, а за продолжение — только 19%. Среди россиян 25−34 лет окончание войны поддерживают 43%, продолжение боевых действий — 41%.

В целом чем старше респонденты, тем больше они поддерживают войну. Например, среди респондентов старше 60 лет за продолжение вторжения высказались 72% опрошенных.

Чем старше россияне, тем больше они поддерживают войну

Здесь начинается самое интересное. На войну будут гнать не стариков, а именно молодежь. Если данная социология действительно отображает объективную картину настроений в России, то гнать на войну тех, кто против войны, весьма трудная задача. И если все же это случится, через 1−2 месяца Путин получит сплоченную группу противников среди российского населения. Нет, они не будут поддерживать или любить Украину. Они просто не будут хотеть умирать в чужой стране, а их родственники будут ненавидеть российскую власть, которая не скажет правды о смерти их детей, мужей, отцов, братьев.

Второй момент, который может указывать на то, что Путин не объявит Украине войну — это действие санкций. Агрессор понимает, что война может ускорить полный запрет на покупку российских нефти и газа. Если это произойдет, Россия рухнет очень быстро.

Кроме того, сегодня мы видим, что идут переговоры касательно разблокировки экспорта украинского зерна морскими путями. И мы понимаем, что это не очередной «жест доброй воли» оккупантов, а сделка. Весьма вероятно, что Москва требует что-то взамен. На данном этапе она может требовать от Запада и ООН частичное снятие санкций с определенных товарных групп. Так ли это, мы поймем уже в ближайшие дни. Но если Россия пошла на переговоры по украинскому зерну, значит ей очень больно от действия санкций, и она очень заинтересована, чтобы Запад послабил «санкционный галстук» на шее «второй армии мира».

Третий момент — позиция нейтральных стран и потенциальных союзников России. Вряд ли, к примеру, Китай одобрит или поддержит такой шаг Путина. Пекину не нужны лишние проблемы и окончательно выжившие из ума партнеры, которые, как игрок в казино на кураже, идут в абсолютный ва-банк. Китай будет ждать, когда сможет забрать куски России, которые давно и по праву считает своими территориями.

Объявляя официальную войну, кремлевский диктатор рискует остаться с Лукашенко, и с личностями на подобии Дениса Пушилина. Если с сепаратистами Луганска, Донецка, Абхазии и Южной Осетии все более-менее понятно, то вот белорусский диктатор попадает в весьма щепетильную ситуацию. Он тоже должен будет объявить Украине войну. Правда, никто из белорусов воевать не хочет, и все это может закончится для Лукашенко только одним — окончательной потерей власти. Мы не говорим, что после него придут демократические силы. Но власть он рискует потерять, и это на сегодня для него главный фактор сдерживания.

Конечно, есть еще и Северная Корея, которая поддержит Россию. И даже может прислать свои войска. Но это не изменит ситуации на фронте.

Если говорить об ОДКБ, скорей всего, после решения Путина объявить Украине официальную войну, данный военно-политический блок просто распадется. Казахстан четко объявил свою позицию по войне в Украине. Армения обижена за Нагорный Карабах. Узбекистан занят своими проблемами с протестами. Таджикистан и Киргизия будут ориентироваться на Китай, потому что без торговли и инвестиций Пекина экономика этих государств просто рухнет. Никто не хочет воевать в Украине, потому что страны ОДКБ увидели, что украинцы умеют воевать, а русские умеют только убивать, грабить и насиловать. ОДКБ разочаровалась в мнимой «силе и могуществе» Москвы.

Иран не будет поддерживать такое решение Путина, потому что Ирану в партнерах нужны победители, а не неудачники, которые за почти пять месяцев войны не могут даже взять всю Луганскую область.

Таким образом, из всех стран, на которые может рассчитывать Путин, мы можем назвать только Северную Корею. И, конечно же, Сирию Асада.

Но также Кремль понимает, что в случае официальной войны, Украина тоже может призвать союзников. А наши союзники — это страны НАТО. Возможно, на то и расчет, чтобы иметь возможность сказать россиянам, что они воюют против НАТО. Ведь проиграть НАТО не так стыдно, как проиграть Украине. Но Путин же хочет одержать победу, которой уже ему никогда не видать.

Мы должны понимать, что Путин по натуре трус, понимающий только силу. Он врет, бьет исподтишка, нападает на слабого, боится сильного. В сегодняшних условиях он не пойдет на шаг, который ускорит его политическую смерть. Но если пойдет, это будет означать, что дела его очень плохи и конец его близок. Поэтому мы не должны боятся официальной войны Путина. Тем более, эта война давно уже идет в Украине.

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