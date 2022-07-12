Закрытый опрос Кремля. Всего 30% населения России против войны с Украиной — Медуза 12 июля, 23:09 Россия (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Согласно закрытому опросу для Кремля, 30% населения России выступает за немедленное прекращение войны в Украине, сообщает Медуза. Особенно высокий процент противников войны среди молодежи.

Согласно результату опроса ВЦИОМ, 30% респондентов считают, что боевые действия нужно остановить как можно скорее. Еще 13% затруднились ответить, 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать.

Видео дня

При этом в группе 18−24 года за прекращение войны выступают 56%, за продолжение — только 19%. В возрастной группе 25−34 лет окончание войны поддерживают 43%, продолжение — 41%. Самый большой процент сторонников войны среди тех, кто старше 60 лет, — 72%.

Что касается регионального разреза, то в Москве и Санкт-Петербурге прекращения боевых действий хотят около 40% респондентов, а 48% выступают за их продолжение. Больше всего сторонников войны — в других российских миллионниках.

Также сообщается, что среди интернет-аудитории противников войны в Украине 47% респондентов, а среди телеаудитории — всего 22%.

Российский социолог Григорий Юдин считает эти результаты предсказуемыми.

«Это война стариков и силовиков, которые хотят запереть страну в прошлом», — отметил он.

18 марта были опубликованы результаты двух соцопросов, проведенных группой независимых российских социологов. Согласно полученным данным, почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.