Закрытый опрос Кремля. Всего 30% населения России против войны с Украиной — Медуза

12 июля, 23:09
Россия (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Россия (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Согласно закрытому опросу для Кремля, 30% населения России выступает за немедленное прекращение войны в Украине, сообщает Медуза. Особенно высокий процент противников войны среди молодежи.

Согласно результату опроса ВЦИОМ, 30% респондентов считают, что боевые действия нужно остановить как можно скорее. Еще 13% затруднились ответить, 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать.

Видео дня

При этом в группе 18−24 года за прекращение войны выступают 56%, за продолжение — только 19%. В возрастной группе 25−34 лет окончание войны поддерживают 43%, продолжение — 41%. Самый большой процент сторонников войны среди тех, кто старше 60 лет, — 72%.

Читайте также:
В Беларуси 95% населения считают, что их страна не должна воевать на стороне России — соцопрос

Что касается регионального разреза, то в Москве и Санкт-Петербурге прекращения боевых действий хотят около 40% респондентов, а 48% выступают за их продолжение. Больше всего сторонников войны — в других российских миллионниках.

Также сообщается, что среди интернет-аудитории противников войны в Украине 47% респондентов, а среди телеаудитории — всего 22%.

Российский социолог Григорий Юдин считает эти результаты предсказуемыми.

Читайте также:
Верят в успех на поле боя. Подавляющее большинство украинцев против территориальных уступок России ради мира — WSJ

«Это война стариков и силовиков, которые хотят запереть страну в прошлом», — отметил он.

18 марта были опубликованы результаты двух соцопросов, проведенных группой независимых российских социологов. Согласно полученным данным, почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Опрос Российская агрессия Соцопрос Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Колонизация Луны и Марса (Фото:Kajima Corporation)
Искусственная гравитация /
Как японские ученые планируют колонизировать Луну и Марс
12 июля, 21:00
Научпоп
Илья Пономарев (Фото:Александр Медведев / НВ)
Интервью с Ильей Пономаревым /
Чего боится Путин и какова вероятность, что Россия распадется после войны с Украиной
12 июля, 20:30
Страны
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Это катастрофа для Путина. Как армия России оказалась абсолютно беззащитна

О том, как Россия, ее армия и ее сателлиты оказались абсолютно беззащитны перед американскими вооружениями, поставленными Украине

12 июля, 16:55
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X