«Ще не починали». Що саме мав на увазі Путін 13 июля, 15:21

Примечательно, что наиболее активно тезисы о «неправильном использовании западного оружия в Украине» начали вбрасываться, когда это оружие начало использоваться успешно

Когда Путин ляпнул что-то, что «они еще и не начинали», все подумали, что речь — об очередных военных действиях, и это вызвало удивление. Что они еще могут предложить?

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Далее повышать возраст «службы по контракту», и сажать завербованных «дедов» на расконсервированные танки Т-62? Мобилизовать зеков? Или перейти все же к формам всеобщей мобилизации? Больше ракет? Белорусский «дуче» со своей армией …

Да, это все будет, но не исключено, что «не начинали» касается в первую очередь следующих направлений:

1) Коррумпирование политических элит на Западе.

2) Информационные спецоперации на Западе и Украине с целью сеяния уныния, паники, нежелание продолжать войну, продвижение тезисов о прекращении поставки оружия в Украину.

3) Ресурсное давление, газовый шантаж и т. д.

И последнее они действительно начали реализовывать в последнее время гиперактивно.

Показательно, что наиболее активно тезисы о «неправильном использовании западного оружия в Украине» начали вбрасываться теперь, когда это оружие начало использоваться с успешностью, близкой к максимальной. Несколько мощных «бавовн» каждую ночь над составами оккупантов в Украине — наглядное подтверждение этого тезиса. Украинцы могут очень эффективно использовать современное западное оружие, что доказали своими действиями. Очевидный вывод, к которому должны прийти на Западе, такого оружия нужно гораздо больше, и это должно обеспечить итоговую военную победу Украины. Никаких эмоций — только факты.

В кремле это тоже понимают, поэтому, очевидно, начали вбрасывать все имеющиеся ресурсы (а они у них в финансовом плане почти безграничны) на продвижение нужных нарративов. «Полезные идиоты» в Украине бесплатно подрабатывают в массовке этой спецоперации, служа информационным эхом для враждебной пропаганды.

Всем им следует включить мозг, и увидеть, что последние недели украинская армия работает наиболее эффективно за всю свою историю. И это позволяет надеяться, что эффективность будет только расти, приближая итоговую победу над врагом. Столетним, страшным и злейшим врагом, желающим уничтожить нас всех.

Значит, нынешнюю линию (больше оружия от партнеров, больше снарядов, больше всего современного) нужно продолжать, не допуская задержек или других форм затягивания процесса.

Сейчас как раз ситуация, когда все черно-белое, все очень просто. Ты за оружие для Украины? Ты за Украину. Ты против оружия для Украины — ты враг Украины.

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