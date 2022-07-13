Четырехсторонняя встреча в Стамбуле: сегодня пройдут переговоры Украины, РФ, Турции и ООН о деблокаде экспорта украинского зерна 13 июля, 07:52 Обломки российской ракеты Точка-У в украинском пшеничном поле, Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

В среду, 13 июля, в Стамбуле состоится четырехсторонняя встреча по проблеме разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой примут участие представители Украины, России, Турции и ООН.

Турция, Украина и Россия будут представлены на уровне военных делегаций, сообщил накануне в специальном заявлении министр обороны Турции Хулуси Акара. "Военные делегации министерств обороны Турции, РФ и Украины и делегация ООН проведут в Стамбуле переговоры о безопасной отправке на международные рынки [Черным] морем зерна, ожидающего в украинских портах", - отметил турецкий министр.

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Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтвердил проведение такой четырехсторонней встречи «с участием экспертов». По его словам, ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности.

«Украина выступает за то, чтобы вопрос о разблокировании украинского зерна решался под эгидой ООН. В этом контексте мы благодарны генсекретарю Антониу Гутеррешу за активные усилия по поиску решения, обеспечивающего безопасность южных регионов нашего государства», — добавил Николенко. Он пояснил, что главной темой переговоров станет функционирование морских коридоров для экспорта зерновых.



Проведение этой встречи - результат ряда подготовительных шагов, напомнили в Турции. Турецкий глава Минобороны Хулуси Акара предварительно провел отдельные переговоры с министрами обороны Украины и РФ, после чего на уровне министерств был создан постоянно действующий канал связи. Кроме того, делегация Минобороны Турции посещала Москву, а украинская военная делегация – Анкару.

Кроме того, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе этого разговора обсуждалась важность деблокады заблокированных Россией украинских портов и возобновления экспорта зерна, а также предотвращения вывоза Россией украинского зерна с оккупированных территорий.

Через несколько дней после сегодняшней встречи, 19 июля, турецкий президент Реджеп Эрдоган встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране, столице Ирана. Как заявили в Кремле, Путин отправится в Иран, чтобы «обсудить развитие двустороннего экономического сотрудничества». В Тегеране он также встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерновыми, провоцируя поджоги.

Кремль стремится спровоцировать голод в странах третьего мира, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники ранее потребовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не намерены отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщал Politico.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о зерновом экспорте.

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