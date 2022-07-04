Суверенитет Каракалпакстана. Тысячи людей пострадали во время протестов в автономной республике Узбекистана — что там происходит 4 июля, 15:58 Войска патрулируют улицы Нукуса, столицы автономной республики (Фото:Reuters)

Власти автономной республики Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана сообщили, что тысячи участников протестов в регионе находятся в больницах.

Влада автономної республіки Каракалпакстан на північному заході Узбекистану повідомила, що тисячі людей перебувають у лікарнях з пораненнями, які вони отримали під час заворушень у п’ятницю й суботу.

Парламент Узбекистану врешті ухвалив рішення зберегти статус суверенітету Каракалпакстану, через який і спалахнули протести.

Міністр охорони здоров’я республіки заявив, що лікарні у столиці регіону Нукусі переповнені пацієнтами.

У п’ятницю тисячі людей вийшли на вулиці Нукуса, протестуючи проти планів уряду позбавити республіку права на відділення. Силові структури почали жорстко розганяти протестувальників.

Згідно з чинною редакцією Основного закону, Каракалпакстан має суверенітет і право виходу зі складу Узбекистану на підставі загального референдуму народу Каракалпакстану.

У винесеному наприкінці минулого тижня на обговорення проєкті поправок до Конституції норми про суверенітет та право на відділення були скасовані, що викликало обурення у Каракалпакстані й вилилося у масові демонстрації.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв тепер каже, що поправки не вноситимуть до Конституції.

Але на зустрічі з місцевими депутатами у неділю він звинуватив організаторів мітингу, назвавши їх зловмисниками, які намагались дестабілізувати та підірвати ситуацію у країні.

Він звинуватив організаторів протесту у спробах «захопити будівлі органів місцевого самоврядування», щоб отримати зброю.

«Використовуючи свою чисельну перевагу, ці чоловіки напали на правоохоронців, жорстоко побивши їх і завдавши тяжких тілесних ушкоджень», — цитує його агенція AFP.

Reuters Президент Мірзійоєв відвідав Нукус у неділю

Узбекистан має репутацію однієї з найбільш репресивних республік колишнього Радянського Союзу, яка придушує будь-які форми інакомислення.

Каракалпакстан, переважно пустельний регіон біля Аральського моря, де проживає трохи менше двох мільйонів людей з ​​32-мільйонної країни, має автономний статус.

Повідомляється, що поліція та армія патрулюють вулиці Нукуса після того, як регіоні оголосили надзвичайний стан.

Опозиційний політик у вигнанні Пулат Ахунов каже, що люди не можуть пересуватися та отримувати інформацію через надзвичайний стан.

Ахунов, який є головою опозиційної партії «Берлік», сказав, що боїться можливої ​​ескалації ситуації до етнічного конфлікту між узбеками та каракалпаками, меншиною зі своєю мовою.

«У багатьох місцях все ще тривають мітинги, — сказав він агентству новин Reuters, виступаючи зі Швеції. — В цілому, я думаю, що ситуація починає стабілізуватися, але є й інша небезпека. Були факти етнічних зіткнень між каракалпаками та узбеками».

«Ситуація може повністю вийти з-під контролю. Йтиметься не про статус Каракалпакстану, а про конфлікт між каракалпаками та узбеками. Це найнебезпечніше».

За даними агентства AFP, відео, на яких видно загиблих і поранених під час заворушень, викликають побоювання, що жорстоке придушення протестів силовиками спричинило значне число жертв.

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