Суверенитет Каракалпакстана. Тысячи людей пострадали во время протестов в автономной республике Узбекистана — что там происходит
Войска патрулируют улицы Нукуса, столицы автономной республики (Фото:Reuters)
Власти автономной республики Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана сообщили, что тысячи участников протестов в регионе находятся в больницах.
Влада автономної республіки Каракалпакстан на північному заході Узбекистану повідомила, що тисячі людей перебувають у лікарнях з пораненнями, які вони отримали під час заворушень у п’ятницю й суботу.
Парламент Узбекистану врешті ухвалив рішення зберегти статус суверенітету Каракалпакстану, через який і спалахнули протести.
Міністр охорони здоров’я республіки заявив, що лікарні у столиці регіону Нукусі переповнені пацієнтами.
У п’ятницю тисячі людей вийшли на вулиці Нукуса, протестуючи проти планів уряду позбавити республіку права на відділення. Силові структури почали жорстко розганяти протестувальників.
Згідно з чинною редакцією Основного закону, Каракалпакстан має суверенітет і право виходу зі складу Узбекистану на підставі загального референдуму народу Каракалпакстану.
У винесеному наприкінці минулого тижня на обговорення проєкті поправок до Конституції норми про суверенітет та право на відділення були скасовані, що викликало обурення у Каракалпакстані й вилилося у масові демонстрації.
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Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв тепер каже, що поправки не вноситимуть до Конституції.
Але на зустрічі з місцевими депутатами у неділю він звинуватив організаторів мітингу, назвавши їх зловмисниками, які намагались дестабілізувати та підірвати ситуацію у країні.
Він звинуватив організаторів протесту у спробах «захопити будівлі органів місцевого самоврядування», щоб отримати зброю.
«Використовуючи свою чисельну перевагу, ці чоловіки напали на правоохоронців, жорстоко побивши їх і завдавши тяжких тілесних ушкоджень», — цитує його агенція AFP.
Узбекистан має репутацію однієї з найбільш репресивних республік колишнього Радянського Союзу, яка придушує будь-які форми інакомислення.
Каракалпакстан, переважно пустельний регіон біля Аральського моря, де проживає трохи менше двох мільйонів людей з 32-мільйонної країни, має автономний статус.
Повідомляється, що поліція та армія патрулюють вулиці Нукуса після того, як регіоні оголосили надзвичайний стан.
Опозиційний політик у вигнанні Пулат Ахунов каже, що люди не можуть пересуватися та отримувати інформацію через надзвичайний стан.
Ахунов, який є головою опозиційної партії «Берлік», сказав, що боїться можливої ескалації ситуації до етнічного конфлікту між узбеками та каракалпаками, меншиною зі своєю мовою.
«У багатьох місцях все ще тривають мітинги, — сказав він агентству новин Reuters, виступаючи зі Швеції. — В цілому, я думаю, що ситуація починає стабілізуватися, але є й інша небезпека. Були факти етнічних зіткнень між каракалпаками та узбеками».
«Ситуація може повністю вийти з-під контролю. Йтиметься не про статус Каракалпакстану, а про конфлікт між каракалпаками та узбеками. Це найнебезпечніше».
За даними агентства AFP, відео, на яких видно загиблих і поранених під час заворушень, викликають побоювання, що жорстоке придушення протестів силовиками спричинило значне число жертв.
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