Леди Ю уже адаптировалась к мистеру Зе Сегодня, 19:39 1982 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 22 апреля 2019 года

Страна, конечно, жила итогами выборов, - но там-то уже все ясно. А потому…

Леди Ю уже адаптировалась к мистеру Зе. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявила, что победа Владимира Зеленского – это «шанс Украины», такой же, как был после Оранжевой революции и революции Достоинства.

На заседании согласительного совета Рады она сказала, что хочет поздравить Украину «с получением еще одного шанса на перемены».

Сейчас, по словам Леди Ю, стоит вопрос, как воплощать изменения, «потому что люди не будут ждать годами».

«Нам надо вернуться к совместной ответственности за те изменения. Если кто-то будет злорадно за спиной нового президента стоять и ждать, пока он ошибется и провалит эти изменения, это будет абсолютно против людей», - отметила Тимошенко.

Она призвала своих коллег в Верховной Раде «не превращаться в гири на крыльях перемен».

Также Тимошенко уже требует сменить состав правительства, не дожидаясь парламентских выборов.

Она сказала, что «не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода».

«Потому если у этого парламента осталась хоть капля совести, нужно дать возможность сформировать новое правительство, которое будет жить абсолютно в новых целях и задачах», - отметила Тимошенко.

По ее словам, парламент должен подставить плечо новому президенту, позволив осуществлять полномочия по новой концепции изменений в Украине.

И еще одна новость из категории «уже»…

ГПУ уже взялась за окружение Порошенко. Генеральная прокуратура вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента (АП) Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Соответствующие повестки размещены на сайте ГПУ.

Всех перечисленных лиц вызывают в качестве подозреваемых по делe беглого олигарха Сергея Курченко, которого подозревают в масштабных хищениях.

Также на допрос в ГПУ вызвали Николая Злочевского, экс-министр экологии и природных ресурсов, а ныне – успешного собственника частной газодобывающей группы Burisma, и бизнесмена Константина Стеценко.

Гонтарева позже прокомментировала НВ Бизнес новость о подозрении: мол, не скрывается и открыта к диалогу с представителями ГПУ в Лондоне (она там находится). «Я не знаю, никогда не видела, не разговаривала, не встречалась ни с [бывшим президентом Виктором] Януковичем, ни с [бывшим «и.о.» премьера Сергеем] Арбузовым, ни с Курченко, ни с кем из этой команды, никогда не проводила сделок с Аграрным фондом и Брокбизнесбанком, о чем написано в этом подозрении. И я читала его только в интернете, потому что никакого подозрения мне никто не давал», - сказала она.

В конце марта СМИ сообщили о выдвижении подозрений 98 лицам, среди которых нашлось место и представителям окружения президента Петра Порошенко (тем самым Ложкину, Филатову и Гонтаревой).

Тогда, комментируя эту информацию, глава ГПУ Юрий Луценко и его пресс-секретарь говорили, что данные подозрения были составлены незаконно, а доказательств преступлений Гонтаревой, Ложкина и Филатова у следствия нет.

Прокурора Константина Кулика, который оформлял подозрения, в тот момент даже отстранили от должности.

Тем временем мир начинает признавать, что комик может быть президентом…

Меркель ждет шестого украинского. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины... буду рада принять Вас в ближайшее время в Берлине», - сказано в сообщении немецкого правительства.

Канцлер отметила, что Берлин продолжит поддерживать Украину на пути реформ и борьбы с коррупцией, а также поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность.

Аналогично – поздравив с победой и пригласив в гости – поступил и президент Польши Анджей Дуда.

С Зеленским успел поговорить по телефону и американский лидер Дональд Трамп. Тот подчеркнул, что США и впредь будут поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии.

К поздравлениям присоединились премьер Канады Джастин Трюдо и его британская коллега Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, а также президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск.

Среди поздравителей оказались и такие политики, как белорусский лидер Александр Лукашенко (он заверил, что его страна всегда будет для Украины «предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом»).

А у Владимира Путина решили, что поздравлять пока рано. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что «легитимность этих выборов – под вопросом, так как не была предоставлена возможность голосовать 3 млн. гражданам Украины, которые проживают в РФ». «И давайте исходить из того, что пока нет официальных результатов выборов. Они не подведены еще просто», - добавил он.

Свое обращение к Зеленскому записал и беглый президент Виктор Янукович, но в команде Зе отказались его (поздравление) принимать. «На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую «поддержку» от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», - сказал по этому поводу спикер штаба победителя выборов Дмитрий Разумков…

Перейду теперь к идеям…

У Зеленского кое-что прояснили. Дмитрий Разумков, представитель штаба Владимира Зеленского, заявил (продолжая многонедельную практику говорить вместо своего молчащего шефа), что сейчас «нет возможности» быстро закончить войну на Донбассе.

В эфире телеканала ICTV он сказал, что «никто не имеет возможности закончить войну завтра».

Разумков добавил, что Минские соглашения во многом не работают, но «отходить от них нельзя, потому что к ним подвязаны все ключевые санкции».

Еще одно его заявление касалось снижения тарифов на коммунальные услуги – мол, это не совсем прерогатива президента.

«Если мы говорим о коррупционной составляющей, которая часто лежит в основе тарифов, то позиция президента во многом может повлиять на процесс», - сказал Разумков. И отметил, что снижение коррупционной составляющей даст возможность снизить в том числе и тарифы.

«Но обещать, что это произойдет через день-два-три после инаугурации – это было бы ложью. Это процесс, который будет не простым, этот процесс придется пройти и Зеленскому, и его команде, и украинскому народу», - резюмировал политтехнолог.

Разумков подчеркнул, что Зеленский будет влиять на что сможет, но в рамках действующего законодательства.

Еще он высказался по поводу перспектив роспуска парламента: «На сегодняшний день говорить о роспуске Верховной Рады не представляется возможным. На сегодня этот вопрос не к нам, и он не должен обсуждаться».

Также Разумков заявил, что единственным государственным языком является украинский. Но его развитие нужно стимулировать не методом кнута, а методом пряника.

Сам Зеленский традиционно молчит, потому дам слово его супруге…

Жене Зеленского страшно. Елена Зеленская, супруга еще не вполне действующего президента Владимира Зеленского, заявила, что обязанности первой леди возлагают на нее огромную ответственность.

В этом она призналась BBC News Україна.

«Страшно, конечно, - сказала Зеленская. – Но, если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность».

Кроме того, супруга будущего главы государства высказалась и о 15-комнатной вилле в Италии – незадекларированной ее супругом недвижимости, обнаруженной журналистами Слидство.Инфо еще до первого тура выборов.

«Я не знаю, это наша вилла или нет, несколько раз мы там отдыхали», - сказала она.

Зеленская рассказала журналистам, что сначала их семья арендовала особняк, но потом «каким-то образом компания [среди конечных бенефициаров которой – она сама и ее муж] его приобрела».

«Но с того времени мы там уже не были. Уже три года мы туда не ездили», - добавила она.

Еще одна тема, связанная с выборами…

Нацбанк возмущен. Национальный банк обжалует решение суда о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского. О чем регулятор и сообщил на своей ФБ-странице.

НБУ возмущен соответствующим решением Печерского райсуда Киева от 20 апреля.

В 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с НБУ договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования Привата, полученных за период 2008-2014 гг. «Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн», - заявили в НБУ.

Далее, по версии регулятора, Коломойский «продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно». И в сентябре 2017-го обратился в суд с требованием расторгнуть указанные договоры поручительства.

Вот суд их и расторг.

Теперь НБУ намерен идти в апелляцию.

В Нацбанке также обеспокоены результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции: ведь нынешнее решение – уже третье не в пользу государства (в делах с участием Коломойского) за последние три дня.

Обеспокоенность – не у НБУ, а у обычных граждан, – вызывает и ситуация на рынке нефтепродуктов…

Дизель и бензин дорожают. Стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине выросла на 30-60 коп./л. И все это произошло за два выходных дня – 20 и 21 апреля.

Об этом сообщило издание НефтеРынок со ссылкой на данные консалтинговой компании UPECO, которая ежедневно мониторит рынок нефтепродуктов.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев заявил, что РФ запретит экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

От светлых нефтепродуктов – к темноватому будущему…

Доллар станет дороже. К концу 2019 года гривня к доллару подешевеет до 30,5 грн/$, а к концу 2020-го - до 31,5 грн/$.

Таков прогноз банка Morgan Stanley.

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится с 3,3% в 2018-м до 2,7% в этом году и до 2,6% в следующем.

В Morgan Stanley отмечают, что это связано с политической и макроэкономической неопределенностью, которая влияет на инвестиции, а также повышением тарифов на газ и высокой инфляцией, которая подавляет потребление домохозяйств. В банке также указали на внешние ограничения, в частности замедление роста экономики основных торговых партнеров Украины и ужесточение финансовых условий.

И еще такое – из цикла «ответы на часто задаваемые вопросы»…

Когда шоумен превратится в главу. Торжественная церемония вступления в должность президента – инаугурация – должна состояться в течение 30 дней после обнародования Центризбиркомом официальных результатов выборов.

Согласно действующему законодательству, ЦИК должен установить результаты голосования до 1 мая, а обнародовать их до 4 мая.

То есть, инаугурация должна случиться не позднее 3 июня 2019 года.

Традиционно торжественная церемония проходит в стенах ВР, но ее место может быть изменено голосованием народных депутатов. Дата и время согласовываются с президентом, вступающим в должность.

Для согласования условий проведения инаугурации требуется 226 голосов депутатов. В противном случае дату и время церемонии определяет спикер Рады.

Новоизбранный президент должен принести присягу, положив руку на Пересопницкое Евангелие (это необязательно), после чего подписать ее (присягу) и передать главе Конституционного суда (КС), который, в свою очередь, отдаст документ главе парламента.

Удостоверение президента выдает глава ЦИК, а булаву, печать и нагрудный знак – глава КС.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

В конце – мое личное обращение (письменное обращение, а не видео, - я же не Зеленский и даже не Порошенко): если вы хотите читать самое важное за трудный день спокойным вечером прямо в своем смартфоне – подпишитесь на мою рассылку

