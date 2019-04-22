Меркель поздравила Зеленского с победой и ждет его в Берлине Сегодня, 12:18 482 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Fabrizio Bensch Ангела Меркель REUTERS/Fabrizio Bensch

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины...буду рада принять Вас в ближайшее время в Берлине", - сказано в сообщении.

Канцлер отметила, что Берлин продолжит поддерживать Украину на пути реформ и борьбы с коррупцией, а также ее суверенитет и территориальную целостность.

21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

Также кандидата в президенты уже поздравили, в частности, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, посольство США в Украине, председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Польши Анджей Дуда, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Центральная избирательная комиссия обработала 95.21% протоколов, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко набирают 73,16% и 24.50% голосов избирателей соответственно.

