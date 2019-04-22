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Спецтема: Выборы президента Украины

Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Сегодня, 10:08
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Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента - фото

president.gov.by

Лукашенко заверил, что Беларусь всегда останется партнером для Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении.

По его словам, совместные усилия двух стран позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Зеленского на посту президента будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия.

Спецтема   Выборы президента Украины

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