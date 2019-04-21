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Спецтема: Выборы президента Украины

Президент Анджей Дуда пригласил Зеленского в Польшу

Вчера, 23:20
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Президент Анджей Дуда пригласил Зеленского в Польшу - фото

Andrzej Duda\Facebook

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского, который согласно данным экзитполов выиграл второй тур, с победой на выборах президента и пригласил его в гости.

"Президент Анджей Дуда поздравил в телефонном разговоре новообранного президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу", - сообщили в Администрации президента Польши.

21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.

Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

Теги:   Польша Владимир Зеленский Анджей Дуда

Спецтема   Выборы президента Украины

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