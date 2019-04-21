Президент Анджей Дуда пригласил Зеленского в Польшу Вчера, 23:20 634 Цей матеріал також доступний українською Andrzej Duda\Facebook Анджей Дуда Andrzej Duda\Facebook

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского, который согласно данным экзитполов выиграл второй тур, с победой на выборах президента и пригласил его в гости.

"Президент Анджей Дуда поздравил в телефонном разговоре новообранного президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу", - сообщили в Администрации президента Польши.

Президент @AndrzejDuda під час телефонної розмови привітав українського Президента-електа Володимира Зеленського та запросив його до Польщі. 21 апреля 2019 г.

21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.

Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.