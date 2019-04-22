Кремль: Поздравлять Зеленского преждевременно, легитимность выборов под вопросом Сегодня, 15:15 475 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Maxim Shemetov Дмитрий Песков: Судить можно будет только по конкретным делам REUTERS/Maxim Shemetov

Пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков заявил, что преждевременно говорить о поздравлениях Владимира Путина Владимиру Зеленскому с победой на выборах президента Украины.

Об этом сообщают российские государственные СМИ.

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам! При этом в Москве с уважением относятся к выборам украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден", - сказал Песков.



Он заявил, что "легитимность этих выборов - под вопросом, так как не была предоставлена возможность голосовать трем миллионам гражданам Украины, которые проживают в РФ".

"И давайте исходить из того, что пока нет официальных результатов выборов. Они не подведены еще просто".

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. По результатам подсчета 99% протоколов шоумен Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов избирателей (исторический рекорд поддержки), а действующий глава государства Петр Порошенко - 24,45%.