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Кремль: Поздравлять Зеленского преждевременно, легитимность выборов под вопросом

Сегодня, 15:15
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Кремль: Поздравлять Зеленского преждевременно, легитимность выборов под вопросом - фото

REUTERS/Maxim Shemetov

Дмитрий Песков: Судить можно будет только по конкретным делам

Пресс-секретарь президента РФ  Дмирий Песков заявил, что преждевременно говорить о поздравлениях Владимира Путина Владимиру Зеленскому с победой на выборах президента Украины.

Об этом сообщают российские государственные СМИ.

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам! При этом в Москве с уважением относятся к выборам украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден", - сказал Песков.

Он заявил, что "легитимность этих выборов - под вопросом, так как не была предоставлена  возможность голосовать трем миллионам гражданам Украины, которые проживают в РФ".

"И давайте исходить из того, что пока нет официальных результатов выборов. Они не подведены еще просто".

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. По результатам подсчета 99% протоколов шоумен Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов избирателей (исторический рекорд поддержки), а действующий глава государства Петр Порошенко - 24,45%.

Теги:   Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019 Россия Дмитрий Песков

Спецтема   Выборы Путина

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