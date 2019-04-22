Волкер сообщил детали разговора Трампа и Зеленского Сегодня, 03:39 871 Цей матеріал також доступний українською Посольство США в Украине Курт Волкер Посольство США в Украине

Специальный представитель США в Украине Курт Волкер сообщил, о чем разговаривали президент Дональд Трамп и лидер выборов президента Украины Владимир Зеленский.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии", - заявил Волкер.

President Trump called to congratulate Volodymyr Zelenskyy (@zeteam_official) for his electoral victory and the Ukrainian people for a peaceful & democratic election. We will continue to support 🇺🇦’s efforts to restore its territorial integrity and counter 🇷🇺 aggression. https://t.co/ShBOWU1rga — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 22 апреля 2019 г.

21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.

Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

Также кандидата в президенты уже поздравили, в частности, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, посольство США в Украине, председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Польши Анджей Дуда, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.