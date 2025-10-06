● Зеленский озвучил размер ракетно-дронового потенциала страны. Отечественный потенциал в производстве дронов и ракет в 2026 году достигнет $35 млрд, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности «увеличен в десятки раз». «Уже на фронте более 40% оружия, которое применяется, — это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше», — добавил глава государства.

Зеленский отметил, что задача для производителей, правительства и других задействованных институтов в том, чтобы на конец года на фронте было не менее 50% украинского оружия. Также он акцентировал, что Украина смогла рекордно быстро и качественно наладить производство отечественной артиллерии: так, производство 155 мм САУ «Богдана» достигло 40 единиц в месяц.

● А еще президент Владимир Зеленский сегодня, во время встречи в Киеве с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, заявил, что Украина применила для ударов по России исключительно собственное оружие, и это были не только дроны.

И в тему — следующая новость:

● Фламинго полетели на головы россиян. Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 Фламинго, которые могут лететь всего в 50 м над землей, обладают дальностью полета более 3000 км и огромной ударной силой благодаря боеголовке в 1150 кг. Об этом написал британский The Economist в материале, посвященном украинским атакам на энергетическую инфраструктуру России.

Если Фламинго окажется способным прорвать российскую противовоздушную оборону, это выведет кампанию DeepStrike Украины на новый уровень разрушительной силы. Дальность полета ракеты позволяет обманывать ПВО, постоянно меняя векторы полета к своей цели. The Economist отметил, что в производстве ракет Фламинго используются переработанные турбовентиляторные двигатели советской эпохи, а изготовление фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов. Сейчас в день выпускается две-три ракеты FP-5, однако уже к концу месяца это число увеличится до семи. Стоимость ракеты — около $500 000. В качестве сравнения в статье приводится американская ракета Tomahawk, которая стоит вчетверо дороже, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо меньшую полезную нагрузку. Хотя, подчеркивает The Economist, она, вероятно, точнее и ее труднее сбить.

В то время, как воздушная кампания россиян прежде всего направлена на террор городов, украинская кампания сосредоточена непосредственно на способности РФ вести войну, пишет автор публикации. И убытки, с которыми сталкивается Москва, будут только расти.

● Взорвался российский завод. Силы обороны поразили инфраструктуру федерального казенного предприятия «Завод им. Свердлова», сообщили в Генштабе ВСУ. Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели.

Завод расположен в городе Дзержинск Нижегородской области РФ. Он является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ.

● В Феодосии — «хлопок». В Феодосии в оккупированном Крыму зафиксированы два мощных очага пожара на нефтеналивном терминале после ночной атаки дронов. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на спутниковые снимки. Позже эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ.

Нефтяной терминал в Феодосии является крупнейшим во временно оккупированном Крыму.

● Белгород снова в темноте. Вечером 5 октября в российском Белгороде прогремело несколько взрывов, после которых в городе исчез свет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе есть повреждения энергетики. Ряд фото и видео с кадрами отключения света появился в российских ТГ-каналах. А уже днем местные паблики начали писать о новом ударе, — мол, ракеты разнесли подстанцию местной ТЭЦ.

Накануне российское минобороны заявило об уничтожении над территорией Белгородской области 12 дронов. В 21:31 Гладков также сообщал, что в регионе объявлена ракетная опасность.

8 сентября в части Белгорода пропало электричество и водоснабжение. Тогда ТГ-каналы писали, что неизвестные дроны попали в подстанцию местной ТЭЦ.

● Ситуация в Донецкой области напряженная. По данным аналитического проекта DeepState, ситуация на отдельных участках фронта в Донецкой области остается напряженной — враг продолжает тактическое продвижение, в частности вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в пределах населенного пункта Терновое.

Эксперты отмечают, что эти направления являются частью активной линии боевых действий, где российские войска пытаются закрепить контроль над логистически важными маршрутами.

● Сырский расформировал ОСГВ «Днепр». В конце сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр» (ранее «Хортица»). Об этом написала УП.

ОСГВ «Днепр» отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковщины, в частности распределение боеприпасов между бригадами. Ее функции теперь передаются группировкам войск и вновь созданным корпусам. Восемь месяцев группировку возглавлял генерал-майор Михаил Драпатий. УП написала, что он сохранит должность командующего Объединенных сил и вместе со своей командой переместится на северо-восточное направление фронта, где будет руководить одной из группировок войск.

В Генштабе ВСУ объяснили УП, что ОСГВ «Днепр» прекратила свою деятельность в связи с внедрением корпусной реформы.

● Зверский удар россиян. Россияне днем атаковали Сумы — вражеский беспилотник прицельно ударил по местному учреждению здравоохранения. Загорелась крыша перинатального центра, где находились 166 человек, среди которых — 11 детей и 35 пациенток, сообщили в Сумской областной военной администрации

Пострадавших от российской атаки нет: все люди на момент удара дрона были в укрытии.

● Тяжелая зима для Харькова. Приближающаяся зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы полномасштабной войны, страна-агрессор Россия уничтожила трансформаторные подстанции, которые питали город. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

Терехов считает, что российский террор не прекратится. Город и его энергообъекты уже несколько дней подряд находятся под воздушными ударами российских войск.

● Украина создала сеть секретных аккумуляторов. Украина запустила сеть аккумуляторных батарей во избежание длительных отключений электроэнергии в случае российских атак на энергетические объекты и разместила их в секретных местах, написала Wall Street Journal.

Аккумуляторные батареи, которые Украине поставляет американская компания Fluence, способные определенное время поддерживать энергосеть в случае повреждений в результате российских атак. По данным WSJ, стоимость программы запуска секретной сети аккумуляторных парков составляет около $140 млн, программу завершили в августе этого года. Шесть объектов в Киеве и Днепропетровской области уже поставляют электроэнергию в электросеть, если из-за обстрелов отключится другой источник.

WSJ сообщила, что общая мощность секретных аккумуляторных парков составляет 200 МВт. Вместе они будут хранить до 400 МВт•ч электроэнергии — благодаря этой мощности можно обеспечить в течение двух часов 600 тыс. домохозяйств. Каждый блок можно заменить в случае повреждения без влияния на другие. Чтобы враг не уничтожил аккумуляторные парки, Украина держит место их расположения и средства их защиты (системы ПВО и т. д. ) в секрете, добавило издание.

И такое еще:

● Трамп атакует Кубу из-за войны в Украине. Администрация президента США Дональда Трампа начала дипломатическую кампанию, чтобы убедить союзников не поддерживать ежегодную резолюцию ООН с призывом снять эмбарго с Кубы. Об этом написало Reuters.

Согласно внутреннему документу Госдепа, американские дипломаты должны сообщать другим государствам, что Куба «является крупнейшим после Северной Кореи поставщиком иностранных военных в российскую армию» — по оценкам, от 1 до 5 тысяч кубинцев участвуют в войне против Украины.

И напоследок:

● Дроны, Касьянов, скандал. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что расформирование подразделения офицера и основателя бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрия Касьянова произошло из-за отсутствия результативности при выполнении задач. Мол, в течение периода существования в составе ГПСУ (с апреля 2024-го) подразделением для поражения вражеских целей применены 560 единиц беспилотных комплексов. Средняя стоимость которых составляет 252 тыс. грн. «В то же время, по результатам применения, ни разу не было подтверждения о поражении определенных военных и военно-промышленных объектов врага. В ходе взаимодействия с органами военного управления, данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены», — отметил Демченко.

Перед этим Касьянов сообщал, что его подразделение расформировали. Он также заявил, что выходит на Майдан, чтобы его услышал президент Владимир Зеленский.