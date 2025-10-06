Эксперты отмечают, что эти направления являются частью активной линии боевых действий (Фото: Украинский Армит Forces/Handout via REUTERS)

Аналитический проект DeepState зафиксировал продвижение российских войск вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и Тернового в Донецкой области.

По данным DeepState , ситуация на отдельных участках фронта Донецкой области остается напряженной — враг продолжает тактическое продвижение, в частности вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в пределах населенного пункта Терново.



Эксперты отмечают, что эти направления являются частью активной линии боевых действий, где российские войска пытаются укрепить контроль над логистически важными маршрутами.

Напомним, накануне стало известно, что Краматорск в Донецкой области впервые вероятно атаковал вражеский дрон, подключенный к оптоволокну, что может свидетельствовать об испытаниях новых технологий наблюдения и наведения со стороны РФ.