Российские войска продвинулись около четырех населенных пунктов в Донецкой области — DeepState

6 октября, 01:10
Поделиться:
Эксперты отмечают, что эти направления являются частью активной линии боевых действий (Фото: Украинский Армит Forces/Handout via REUTERS)

Эксперты отмечают, что эти направления являются частью активной линии боевых действий (Фото: Украинский Армит Forces/Handout via REUTERS)

Аналитический проект DeepState зафиксировал продвижение российских войск вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и Тернового в Донецкой области.

По данным DeepState , ситуация на отдельных участках фронта Донецкой области остается напряженной — враг продолжает тактическое продвижение, в частности вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в пределах населенного пункта Терново.

Реклама

Эксперты отмечают, что эти направления являются частью активной линии боевых действий, где российские войска пытаются укрепить контроль над логистически важными маршрутами.

Напомним, накануне стало известно, что Краматорск в Донецкой области впервые вероятно атаковал вражеский дрон, подключенный к оптоволокну, что может свидетельствовать об испытаниях новых технологий наблюдения и наведения со стороны РФ.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Донецк Донецкая область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies