Взрыв на НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области РФ, 2 августа, 2025 год (Фото: Скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 Фламинго , которые могут лететь всего в 50 метрах над землей, имеют дальность полета более 3000 км и обладают огромной ударной силой благодаря боеголовке в 1150 кг.

Об этом пишет The Economist в материале, посвященном украинским атакам на энергетическую инфраструктуру России.

В статье подчеркивается, если Фламинго окажется способной прорвать российскую противовоздушную оборону, это выведет кампанию DeepStrike Украины на новый уровень разрушительной силы. Дальность полета ракеты позволяет ей обманывать ПВО, постоянно изменяя векторы полета к своей цели.

Реклама

The Economist также указывает, что в производстве ракет Фламинго используются переработанные турбовентиляторные двигатели советской эпохи, а изготовление фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов. В настоящее время в день выпускается две-три ракеты FP-5, однако уже к концу месяца это число увеличится до семи. Стоимость ракеты — около $500 000. В качестве сравнения в статье приводится американская ракета Tomahawk, которая стоит в четыре раза дороже, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо меньшую полезную нагрузку. Хотя, подчеркивает The Economist, она, вероятно, точнее и ее труднее сбить.

В то время как воздушная кампания россиян в первую очередь направлена на террор городов, украинская кампания сосредоточена непосредственно на способности РФ вести войну, пишет автор публикации. И ущерб, с которым сталкивается Москва, будет только расти.

«И простые россияне все больше ощущают, что война приближается к ним», — констатируется в статье.

Атакам беспилотников и ракет подверглась уже почти половина российских нефтеперерабатывающих заводов. Как пишет The Economist, Украина наносит смертельный ущерб энергетической инфраструктуре РФ, темпы ударов нарастают. Удары украинских БпЛА по НПЗ и другим элементам российской системы распределения топлива скоро будут ежедневными.

«Украинцы в ударе», — отметил в комментарии изданию заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман.

Он также добавил: «У россиян проблема. Они не могут это остановить, а у украинцев нет причин сбавлять темп».

Часть проблемы, с которой сталкивается РФ, заключается в огромном количестве доступных мишеней, размерах территории, на которой они расположены, и ослаблении российской ПВО после более чем трех лет военных действий. Несмотря на то, что украинские БпЛА летают относительно медленно и несут боеголовки весом до 120 кг, их точности и дальности достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб.

Инфографика: NV

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

В издании Defense Express отмечали, что боевая часть ракеты Фламинго вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала 2026 года в Украине должны начать массовое производство ракеты. Президент назвал Фламинго «самой успешной» среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

21 августа агентство AP сообщило, что Украина производит на секретном заводе по одной ракете Фламинго в день. В планах — нарастить мощности и ежедневно выпускать до семи.

31 августа портал Милитарный, ссылаясь на источники, сообщил, что пограничная зона в аннексированном Россией Крыму утром 30 сентября была атакована ракетами Фламинго, а не Нептун.