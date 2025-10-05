В российском Белгороде раздались взрывы, после которых исчез свет, власти заявили о повреждении энергетики

Один из взрывов в Белгороде вечером 5 октября 2025 года (Фото: Кадр видео ASTRA via Telegram)

Вечером 5 октября в российском Белгороде раздалось несколько взрывов, после которых в городе исчез свет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе есть повреждения энергетики.

Ряд фото и видео с кадрами отключения света появился в российских Telegram-каналах.

На некоторых видео в соцсетях можно услышать и увидеть взрывы в Белгороде.

Российское минобороны заявило об уничтожении над территорией Белгородской области 12 дронов. В 21:31 Гладков также сообщал, что в Белгородской области РФ объявлена ракетная опасность.

28 сентября в части Белгорода исчезло электричество и водоснабжение. Тогда Telegram-каналы писали, что неизвестные дроны попали в подстанцию ТЭЦ .