Пожар на нефтебазе в Феодосии после атаки 6 октября (Фото: Крымский ветер/Telegram)

В Феодосии в Крыму зафиксированы два мощных очага пожара на нефтеналивном терминале после ночной атаки дронов.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки.

Нефтяной терминал в Феодосии является самым большим во временно оккупированном Крыму.

Российское МЧС перекрыло Керченское шоссе, которое в Феодосии проходит рядом с горящей нефтебазой.

Фото: Крымский ветер/Telegram

Ночью сияние от пожара на нефтебазе в Феодосии было видно с расстояния более 30 километров.

Крымский ветер напоминает, что нефтебаза в Феодосии неоднократно подвергалась атаке дронов. После предварительных ударов по нефтебазе из 34 резервуаров с топливом целыми остались только 22.

В октябре 2024 резервуары горели неделю после обстрела. Тогда пожар охватил 12 резервуаров, из них 8 сгорели полностью.

Пока крымский гауляйтер Сергей Аксенов не упоминал дроновую атаку на Феодосию и пожар на нефтебазе.

В ночь на 6 октября в разных районах временно оккупированного Крыма была слышна серия мощных взрывов.

Первоначально сообщалось об атаке беспилотников на военный аэродром Саки, где размещаются самолеты российской авиации. Затем стало известно о пожаре на нефтебазе в Феодосии.