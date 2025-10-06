В Феодосии зафиксировано два очага пожара на нефтеналивном терминале после ночной атаки — Крымский ветер
Пожар на нефтебазе в Феодосии после атаки 6 октября (Фото: Крымский ветер/Telegram)
В Феодосии в Крыму зафиксированы два мощных очага пожара на нефтеналивном терминале после ночной атаки дронов.
Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки.
Нефтяной терминал в Феодосии является самым большим во временно оккупированном Крыму.
Российское МЧС перекрыло Керченское шоссе, которое в Феодосии проходит рядом с горящей нефтебазой.
Ночью сияние от пожара на нефтебазе в Феодосии было видно с расстояния более 30 километров.
Крымский ветер напоминает, что нефтебаза в Феодосии неоднократно подвергалась атаке дронов. После предварительных ударов по нефтебазе из 34 резервуаров с топливом целыми остались только 22.
В октябре 2024 резервуары горели неделю после обстрела. Тогда пожар охватил 12 резервуаров, из них 8 сгорели полностью.
Пока крымский гауляйтер Сергей Аксенов не упоминал дроновую атаку на Феодосию и пожар на нефтебазе.
В ночь на 6 октября в разных районах временно оккупированного Крыма была слышна серия мощных взрывов.
Первоначально сообщалось об атаке беспилотников на военный аэродром Саки, где размещаются самолеты российской авиации. Затем стало известно о пожаре на нефтебазе в Феодосии.