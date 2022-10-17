Об Иране, Израиле и дронах. На что рассчитывает Россия и чего ждать Украине 17 октября, 14:18 Эксклюзив НВ Киевляне смотрят на части сбитого беспилотника иранского производства Shahed-136 во время российского удара по Киеву 17 октября (Фото:REUTERS)

На сегодняшний день действительно можно говорить о том, что Иран — это страна, которая вместе с Беларусью ведет войну против Украины

У Израиля нет «антидота» против иранских дронов. Израильтяне сбили всего два таких дрона, и этого очень мало, чтобы выработать какой-то алгоритм борьбы с ними. Думаю, что израильтяне больше заинтересованы в сотрудничестве с Украиной и об этом уже говорили израильские эксперты. Как раз наоборот, — Украина может помочь Израилю лучше понять природу этих дронов, их слабые стороны, как против них бороться, и тому подобное.

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Другое дело, что мы, как минимум, должны сделать, чтобы это сотрудничество было не на словах, а на деле. Но этого пока нет.

Было заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая о том, что Израиль должен поставлять оружие Украине. Но есть проблема этого заявления. Во первых, это заявление непрофильного министра. Во-вторых, правительство Израиля сейчас находится в упадочном состоянии в связи с выборами (1 ноября). Шансов на то, что коалиция победит, не так уж много. Это значит, что министр, делая подобные заявления, ничем не рискует.

Есть большой шанс, что к власти придет Биньямин Нетаньяху — известный оппортунист. Человек, хорошо относящийся к Путину. И в этой ситуации больше шансов, что Нетаньяху будет пытаться использовать свою победу, чтобы выторговать у россиян что-нибудь, и не пойдет на конфликт с ними. По крайней мере, поступающие из Москвы сигналы свидетельствуют о том, что они ожидают возвращения Нетаньяху к власти с целью максимально оторвать Израиль от западного альянса, учитывая сложные отношения Нетаньяху и Байдена. И, условно говоря, превратить Израиль во вторую Турцию. Поэтому заявление министра Шая красивое, вдохновляющее, но пустое.

Украинцы относятся к иранцам, как и к белорусам, — не делают последний шаг

Теперь относительно Ирана. Это уже секрет Полишинеля, что они поставляли, поставляют, и, скорее всего, будут поставлять дроны. Сложно сделать только первый шаг, а потом или дроны, или ракеты — какая разница. Это ситуация, когда иранцы вовлекаются в эту войну. На сегодняшний день действительно можно говорить о том, что Иран — это страна, которая вместе с Беларусью ведет войну против Украины. Единственное между ними отличие — иранцы категорически отказываются признавать, что это их дроны. Также иранцы не делали заявлений, подрывающих украинскую территориальную целостность. И это то, что отличает их от россиян. Однако украинцы относятся к ним, как и к белорусам, — не делают последний шаг по разрыву дипломатических отношений.

Восстание, продолжающееся в Иране, стало абсолютной неожиданностью для аятоллы Али Хаменеи. Это — как черный лебедь. Ситуация возникла неожиданно и в самое неудобное время. То есть тогда, когда нужно подписать соглашение с россиянами. Сегодня иранские власти расценивают восстание как подстрекательство со стороны западных стран, США. Ибрагим Раиси — этот тегеранский мясник — уже заявил, что это все делает Байден. То есть классическая для тоталитарных государств, режимов попытка переложить на кого-то ответственность и мобилизовать часть своих сторонников на «противодействие Америке».

Но восстание им не удалось подавить. Эти большие беспорядки приобретают признаки революционной ситуации и вооруженного восстания. Отчасти мы видим применение и насильственных практик, и ненасильственных. Ситуация очень схожа с 1978 годом накануне свержения режима шаха, когда в течение целого года происходили подобные беспорядки, которые в начале зимы 1979 привели к свержению монархии и приходу к власти аятоллы Рухоллы Хомейни.

Если нынешний режим не примет решение потопить протесты в крови, он обречен если не в этом году, то в следующем. Усиление санкционного давления США может привести к сворачиванию всех проиранских проектов, а присоединение к санкциям Европы и введение санкций против других стран, продолжающих иметь дело с Ираном, все это сможет привести к стремительному разрушению легитимности режима аятоллы. Поэтому перспективы здесь есть, кажется, впервые, после более чем 40 лет режима.

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