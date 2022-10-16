После информации о передаче Ираном ракет России. Пора Украине получить военную помощь — министр Израиля 16 октября, 21:32 Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай (Фото:Nachman Shai/Facebook)

Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине в свете информации о поставках в РФ баллистических ракет из Ирана.

Об этом он написал в Twitter.

Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пора и Украине получить военную помощь, такую, как оказывают США и страны НАТО", — заявил Шай.

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В воскресенье, 16 октября, по данным Washington Post со ссылкой на американских чиновников, Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

В конце сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с начала полномасштабного вторжения России не получила помощи от Израиля. В интервью Ouest-France глава государства сказал, что «шокирован» такой позицией страны.