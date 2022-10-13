Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах-камикадзе — NYT

13 октября, 13:12
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По данным NYT, Израиль предоставляет Украине разведданные об иранских дронах-камикадзе (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

По данным NYT, Израиль предоставляет Украине разведданные об иранских дронах-камикадзе (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Израиль предоставляет Украине базовые данные об иранских дронах, которые начала использовать страна-агрессор Россия, сообщает NYT со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Издание пишет, что Украина запросила у Израиля системы ПВО, а также ракеты большей дальности Barak 8. Однако Израиль пока отказывается их предоставлять.

В то же время, Израиль предоставляет Украине базовые сведения об иранских беспилотниках, а частная израильская фирма предоставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск.

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На прошлой неделе оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Также в Беларусь на аэродром Лунинец, вероятно, доставили по меньшей мере 20 дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

https://www.youtube.com/watch?v=KgqqyhAKVyw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Израиль Война России против Украины дроны-камикадзе

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